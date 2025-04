Acronis leader indiscusso della cybersecurity

Acronis, realtà globale specializzata nella cybersecurity e nella protezione dei dati, si conferma punto di riferimento nella sicurezza informatica grazie a importanti riconoscimenti, alla crescita della base clienti a livello internazionale e al rilascio di nuove soluzioni e funzionalità. Solo nell’ultimo anno, Acronis ha bloccato oltre 7,5 milioni di attacchi, a conferma dell’efficacia proattiva delle proprie tecnologie di difesa.

Dalla prima soluzione di sicurezza, rilasciata sette anni fa, l’azienda ha continuato ad ampliare il portfolio, offrendo strumenti come la Data Loss Prevention basata sull’analisi comportamentale, sicurezza delle e-mail, EDR, XDR e MDR assistiti dall’AI, consolidando un rapporto di fiducia con i partner e promuovendo l’adozione diffusa delle proprie soluzioni. Oggi, oltre il 50% dei partner si avvale di uno o più degli strumenti di sicurezza disponibili nella piattaforma Acronis, a conferma della crescente domanda di Cyber Protection integrata in modo nativo. La crescita è dimostrata anche dallo straordinario aumento pari al 188% su base annua dei workload protetti, che evidenzia la diffusione capillare di Acronis nelle aziende di ogni settore e dimensione a livello globale.

I riconoscimenti ottenuti da Acronis negli ultimi anni

Anche i recenti report indipendenti, pubblicati da Canalys, ora parte di Omdia, e da Frost & Sullivan confermano la leadership di Acronis nella cybersecurity. Entrambe le analisi sottolineano come Acronis Cyber Protect, piattaforma di cybersecurity nativamente integrata, sia la soluzione più apprezzata dai Managed Service Provider (MSP) e dalle PMI.

Nella Global Cybersecurity Leadership Matrix 2025 di Canalys, Acronis è presente per la prima volta tra i Champion. Il vendor si distingue per il programma di formazione tecnica indipendente e specifica per ruoli erogato attraverso l’Acronis MSP Academy, che offre oltre 120 corsi e percorsi di certificazione, pensati per potenziare le competenze tecniche degli MSP e supportarne la crescita.

Nel report di Frost & Sullivan “Frost Radar: Endpoint Security 2025“, Acronis è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo tra i leader sia per la crescita che per l’innovazione. Il report evidenzia che una parte significativa dei 2.000 dipendenti Acronis è impegnata nelle aree di R&D e prodotto, e che oltre 200 brevetti – tra concessi e in fase di registrazione – confermano l’impegno costante dell’azienda nel rinnovare e ampliare la propria offerta di soluzioni per la sicurezza.

Anche la nuova ricerca pubblicata da Acronis Threat Research Unit (TRU) conferma il ruolo di Acronis tra i protagonisti della cybersecurity. Sotto la guida del nuovo CISO Gerald Beuchelt, il team di TRU, che vanta esperti di alto profilo, monitora e analizza le minacce emergenti, contribuendo all’evoluzione della piattaforma Acronis e offrendo intelligence di valore alla community.

Grazie alla crescita costante e ai risultati raggiunti, Acronis ha ottenuto il massimo riconoscimento nella G2 Winter 2025 Grid dedicata alle suite di protezione degli endpoint, a conferma dell’impegno dell’azienda nel proporre soluzioni affidabili e tecnologicamente avanzate. Il positivo andamento dell’azienda nella community G2 consolida ulteriormente la reputazione dell’azienda come vendor di riferimento nella cybersecurity. Inoltre, nella recente valutazione di AV-TEST, Acronis Cyber Protect Cloud è stato nominato “Top Product”, un ulteriore riconoscimento che testimonia la qualità e l’efficacia dell’offerta per la protezione degli endpoint, rafforzando la fiducia dei partner e delle aziende nelle soluzioni Acronis.

Dichiarazioni

“Acronis propone una piattaforma completa che integra servizi di sicurezza, protezione dei dati e gestione IT, a supporto delle esigenze degli MSP”, ha dichiarato Matthew Ball, Chief Analyst di Canalys. “Con l’ampliamento avviato nel 2024 del portfolio di cybersecurity, che ora include Acronis XDR, MDR e Copilot, e il programma avanzato #CyberFit per i Partner, l’azienda assicura agli MSP nuove opportunità di business, maggiore efficienza operativa e protezione avanzata dalle minacce”.

“Acronis si distingue vincendo le sfide degli ambienti distribuiti nei settori critici che richiedono elevati standard di sicurezza, come il settore manifatturiero, quello sanitario e il retail”, ha dichiarato Özgün Pelit, Senior Industry Analyst di Frost & Sullivan. “Una strategia di prezzi flessibili, il modello freemium e l’approccio modulare garantiscono una protezione avanzata degli endpoint, ideale per soddisfare le esigenze anche di aziende con vincoli di budget e di risorse. La visione e la strategia di go-to-market di Acronis sono allineate con questi segmenti spesso trascurati, confermando il ruolo dell’azienda nell’Innovation Index del Frost Radar per la sicurezza degli endpoint”.

“È noto che la cybersecurity è un’esigenza primaria, ma per Acronis, deve anche garantire capacità di ripristino, nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità. La nostra piattaforma nativamente integrata assicura elevata affidabilità e continuità operativa, e aumenta la produttività dei tecnici combinando intelligence avanzata sulle minacce, automazione e integrazioni pronte all’uso. Offre inoltre funzionalità esclusive di scansione delle e-mail e dei backup di sistema, a supporto di successive analisi forensi e del ripristino”, ha dichiarato Denis Valter Cassinerio, Senior Director & General Manager South EMEA di Acronis. “Un’efficace strategia di cybersecurity non si basa solo sulle tecnologie, ma anche su persone e processi. Integrando la security awareness, l’automazione dei sistemi RMM e degli agent, e la gestione della postura di sicurezza in modalità as-a-service tramite strumenti come Acronis Ultimate 365, aiutiamo le aziende a realizzare implementazioni sicure, difese efficaci e scalabilità affidabile”.