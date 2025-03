Vertiv Unify potenzia la visibilità e il controllo dell’intera rete elettrica e termica dei data center Colocation e Hyperscale

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato oggi Vertiv Unify, una piattaforma di controllo unificata progettata per semplificare, standardizzare e snellire le attività dei data center, integrando funzionalità di visibilità, gestione e reporting delle infrastrutture critiche di alimentazione e termiche, offrendo al contempo scalabilità e flessibilità. Con Vertiv Unify e, in qualità di leader nell’erogazione di una suite completa di dispositivi per sistemi di alimentazione e termici, Vertiv offre un’integrazione e un coordinamento senza soluzione di continuità tra i vari sistemi.

Con l’ampliamento delle attività di AI e dei data center hyperscale, gli operatori si trovano ad affrontare sfide crescenti per mantenere l’efficienza delle infrastrutture elettriche e termiche. La piattaforma di gestione integrata Vertiv Unify offre monitoraggio, gestione e controllo dell’infrastruttura digitale critica in modo pratico per migliorare le prestazioni dei sistemi. Questo sistema decentralizzato è disponibile per gli utenti autorizzati da praticamente qualsiasi dispositivo, offrendo ai responsabili delle strutture e dei data center accesso a informazioni utili per migliorare il processo decisionale.

“I data center necessitano di un approccio integrato per la gestione delle infrastrutture che riduca la complessità e incrementi le prestazioni”, ha dichiarato Andrew McClintock, global offering manager di Vertiv. “Vertiv Unify accelera l’implementazione dei sistemi con funzionalità plug-and-play, offre una scalabilità illimitata e fornisce visibilità in real-time sulle infrastrutture di alimentazione e termiche, per un processo decisionale più consapevole”.

Il sistema offre configurazioni plug-and-play, reportistica semplificata sull’impiego dell’energia e modularità a livello globale e di sito. Offre inoltre un modello di licenza per un numero illimitato di client, monitor, dispositivi e connessioni, consentendo l’accesso e le relative informazioni a tutti i soggetti interessati. Vertiv Unify è supportato dai servizi di assistenza e gestione leader del settore di Vertiv, una rete capillare di professionisti qualificati a fornire un supporto end-to-end per la protezione e l’ottimizzazione delle attività più critiche.