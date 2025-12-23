Qualified: c’è l’accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Acronis

Salesforce ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Qualified, fornitore di soluzioni di marketing AI agentic.

Qualified offre un prodotto di marketing basato su intelligenza artificiale (IA) progettato per coinvolgere e convertire gli acquirenti inbound. Il suo prodotto di punta è un operatore di intelligenza artificiale “sempre attivo” che trasforma i siti web in esperienze conversazionali coinvolgenti e multimodali per qualificare e coltivare i lead. L’integrazione di Qualified nell’ecosistema Salesforce consentirà ai clienti di implementare rapidamente agenti di marketing completi che generano pipeline in modo autonomo.

“L’agentification dell’azienda continua ad accelerare”, ha affermato Steve Fisher, Presidente e Chief Product Officer di Salesforce. “Integrando l’esperienza di Qualified nel marketing agentico in Agentforce, miglioreremo la nostra capacità di offrire una generazione autonoma di pipeline e consentiremo ai nostri clienti di ampliare i propri team di revenue con soluzioni agent-first che promuovono una crescita efficiente”.

“Abbiamo fondato Qualified per rivoluzionare il modo in cui le aziende B2B generano pipeline e oggi questa visione compie un enorme balzo in avanti”, ha affermato Kraig Swensrud, CEO e co-fondatore di Qualified. “Come ex dipendenti di Salesforce, io e i miei co-fondatori abbiamo sempre sviluppato i nostri prodotti per integrarli profondamente con Salesforce. Unire le forze con Salesforce è un’evoluzione naturale che ci permetterà di portare la potenza del marketing agentico alle aziende”.

In qualità di partner di Salesforce AppExchange e società del portfolio Salesforce Ventures, Qualified è leader nel marketing agentico, fornendo dati di intenti, intelligenza artificiale conversazionale e funzionalità di pianificazione delle riunioni che aiutano i clienti a trasformare il traffico del sito web in pipeline.

Accelerare Agentforce con l’Agentic Marketing di Qualified

I team di marketing e vendita sono sempre più concentrati sulla crescita e sull’ascesa della forza lavoro basata sull’intelligenza artificiale. Investendo in modo significativo nelle soluzioni di marketing agentico, Salesforce accelererà i suoi prodotti Agentforce Sales e Agentforce Marketing.

Le capacità di Qualified consentiranno a Salesforce di offrire una soluzione di marketing agentico più completa, rafforzando ulteriormente il suo impegno nell’aiutare le aziende a diventare imprese agentiche. Queste soluzioni sono essenziali per modernizzare l’esperienza di acquisto B2B e consentire ai venditori umani di concentrarsi sulla chiusura delle trattative, mentre gli agenti AI gestiscono il coinvolgimento iniziale.

Si prevede che la transazione si concluda nel primo trimestre dell’anno fiscale 2027 di Salesforce, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento delle necessarie approvazioni normative.