Dynatrace supporta i cloud ibridi AWS

Dynatrace estende la sua software intelligence basata sull’intelligenza artificiale agli AWS hybrid cloud

Dynatrace ha annunciato di aver esteso la propria piattaforma di software intelligence basata sull’intelligenza artificiale per supportare senza interruzioni i cloud ibridi AWS in tutte le public region e per gli Outposts AWS.

Questo offre alle aziende una visibilità completa e insight accurati sulle prestazioni delle applicazioni in esecuzione sugli AWS hybrid cloud, da un’unica piattaforma.

Quest’ultima, costruita su un’architettura cloud-native, supporterà qualsiasi configurazione di un ambiente cloud ibrido AWS, incluso VMware Cloud su AWS Outposts e la variante nativa AWS di Outpost.

Non a caso, Dynatrace è una soluzione SaaS appositamente progettata per ambienti cloud ibridi e completamente gestita, sia che supporti le aree cloud pubbliche AWS o gli AWS Outposts. In questo modo, i clienti beneficiano di aggiornamenti regolari e automatici, pur rispettando i rigidi requisiti di governance, sicurezza e latenza dei carichi di lavoro locali.

Inoltre, il potente motore AI di Dynatrace, Davis, elabora automaticamente miliardi di dipendenze tra cloud ibridi AWS per fornire risposte precise. Abilitati da Dynatrace OneAgent, che riconosce gli ambienti ibridi AWS, e da Smartscape per la mappatura della topologia dinamica, i clienti beneficiano di un processo decisionale più rapido, una maggiore ottimizzazione delle risorse IT e migliori risultati di business.

Come riferito in una nota ufficiale da Matt Garman, vicepresidente, AWS Compute Services: “Siamo entusiasti della partnership con Dynatrace che ci permette di fornire monitoraggio per gli AWS Outposts e le applicazioni che sono eseguite su di essi. Come il cloud e gli Outposts AWS, la piattaforma di software intelligence Dynatrace è progettata per i moderni ambienti ibridi. Dynatrace e AWS Outposts sono un’ottima combinazione perché la soluzione SaaS di Dynatrace con opzioni di implementazione flessibili offre ai clienti una soluzione completamente gestita per monitorare facilmente i carichi di lavoro AWS nel cloud e in locale in modo sicuro ed efficiente”.

Per Steve Tack, SVP of Products di Dynatrace: “AWS Outposts estende i servizi cloud pubblici AWS per creare un’esperienza ibrida unica nel modo in cui le organizzazioni creano, eseguono e gestiscono i carichi di lavoro delle applicazioni in ambienti cloud e on-premise. Per massimizzare i benefici, le organizzazioni hanno bisogno della stessa affidabilità dalle loro soluzioni di monitoraggio per ambienti ibridi AWS. Dynatrace offre la stessa gestibilità, controllo e funzionalità in tutti gli ambienti ibridi, riducendo la complessità e il rischio associati agli approcci alternativi che non supportano gli ambienti ibridi in un’unica piattaforma”.