Gestione SimplyCloud per i clienti di Centro Computer

La società di consulenza cavalca l’onda del cloud e offre la soluzione SimplyCloud basata su Microsoft Azure

Si chiama SimplyCloud il nuovo servizio sviluppato da Centro Computer sulla piattaforma Microsoft Azure.

Certificatasi nel 2019 come Microsoft Gold Cloud Partner, la società di consulenza continua così a investire nelle aree dedicate alle soluzioni per la locazione operativa e ai servizi in cloud apprezzati dai clienti per elasticità e funzionalità superiori a quelle erogate dai tradizionali Data Center on premise.

In particolare, oggi ci si aspetta dal cloud una nuova agilità organizzativa per vincere le nuove sfide di business, un miglioramento della qualità e dell’usabilità delle applicazioni e soprattutto la possibilità di allineare i costi in base al numero di utenti e alla durata del servizio previsto.

Un servizio in più particolarmente richiesto dal mercato

Da qui nasce SimplyCloud, la nuova soluzione studiata per i clienti e che consente di risparmiare su tempi e costi, delegando al system integrator tutte le attività legate alla gestione del Data Center.

Il servizio integra i servizi specializzati di cloud sviluppati da Centro Computer sulla piattaforma Microsoft Azure, per consentire alle organizzazioni di creare, distribuire e gestire soluzioni che in precedenza richiedevano investimenti e installazioni di infrastrutture locali.

Nello specifico, SimplyCloud garantisce la massima sicurezza al Data Center. Il servizio Cloud IAAS di Centro Computer è la soluzione flessibile con garanzia di costi certi che si adatta alle esigenze di gestione di ogni Data Center.

Tre i livelli di Virtual Machine previsti (Small – Medium e Premium), che consentono di coprire ogni necessità del cliente. Ogni VM offre a corredo anche i servizi di cloud backup, di supporto remoto 24×7, di disaster recovery e di monitoring.

La soluzione fornita da Centro Computer assicura ai clienti di guadagnare più tempo per le attività a valore tramite un servizio gestito, comprensivo di tutte le attività di amministrazione, supporto L1, L2, L3 incluso. Consente di aumentare sicurezza e SLA del Data Center senza costi upfront, includendo backup, DR e SLA dichiarati e garantiti da Microsoft.

Come riferito in una nota ufficiale da Roberto Vicenzi, Vicepresidente di Centro Computer: «Con SimplyCloud la gestione del Data Center del cliente non sarà più motivo di preoccupazione perché potrà delegare ogni compito a noi che disponiamo delle giuste competenze, risparmiando tempo prezioso da dedicare alle attività che hanno un impatto diretto sullo sviluppo del proprio business. Sarà inoltre possibile rimuovere ogni responsabilità per il cliente sul Total Outsourcing del Data Center e dei servizi gestiti».