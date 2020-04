Con Rubrik Andes 5.2 performance VMware al top

La versione Andes 5.2 della Rubrik Cloud Data Management Platform offre sicurezza, conformità e controllo migliorato anche per i DBA Oracle

Rubrik ha annunciato il rilascio della versione Andes 5.2 della propria piattaforma di Cloud Data Management che gestisce, governa e orchestra i dati attraverso data center e cloud.

Al momento utilizzata da alcuni clienti selezionati in beta, in attesa della disponibilità generale prevista a maggio, Andes 5.2 offre ottime prestazioni VMware, un controllo migliorato per i DBA Oracle e avanzate funzionalità per affrontare la conformità all’interno di settori altamente regolamentati. Con Andes 5.2, le imprese possono aumentare la resilienza, accelerare i cicli di sviluppo con una più rapida clonazione dei database e ottimizzare il tempo amministrativo eliminando la complessità.

Nello specifico, Rubrik Andes 5.2 introduce lo streaming di dati multinodo per VMware vSphere al fine di ottenere un miglioramento fino a 5x della velocità di backup per le grandi VM multi-terabyte. La nuova release offre anche un incremento della velocità di ripristino fino a 3x, consentendo RTO e RPO aggressivi per i crescenti requisiti VMware. Considerata la resilienza nativa, Andes 5.2 assicura che i backup e i ripristini VMware siano completati più velocemente che mai grazie alla ricerca predittiva e alla possibilità di ripristinare i file su qualsiasi VM.

Come riferito in una nota ufficiale da Dan Rogers, Presidente di Rubrik: «Oggi, l’IT aziendale deve gestire crescenti volumi di dati e l’aumento complessivo dei costi e della complessità dei sistemi legacy, garantendo al tempo stesso la continuità operativa in ambienti eterogenei. Andes 5.2 permette alle aziende che puntano su VMware di migliorare in modo significativo le prestazioni, mettendo inoltre a disposizione dei database administrator nuovi strumenti, che renderanno più semplice il proprio lavoro, con la tranquillità di poter rendere disponibili le copie richieste, se e quando necessarie».

Più potenza per i DBA Oracle

Con maggiori flessibilità e controllo per i DBA Oracle, Andes 5.2 accelera i tempi di sviluppo creando rapidamente cloni di test/dev. Con il recupero roll-forward, i DBA Oracle possono ora ripristinare automaticamente un database danneggiato allo stato più recente prima che il guasto si verificasse. Rubrik offre una soluzione di protezione aziendale completa e moderna per qualsiasi ambiente Oracle, incluso il supporto completo per Oracle Database Appliance, Oracle Exadata, Oracle 12cR2, 18c e 19c, Oracle RAC One Node, Oracle RAC e Oracle b.

Sicurezza, conformità e resilienza avanzate

Andes 5.2 fornisce un accesso alla console di amministrazione potenziato basato sui ruoli, consentendo alle aziende di impostare le autorizzazioni in base alle proprie esigenze. Una nuova serie di ruoli predefiniti migliora la conformità e fa risparmiare tempo permettendo alle imprese di concedere rapidamente l’accesso senza il rischio di esporre i dati archiviati o le politiche di backup. Andes 5.2 offre alle organizzazioni IT nuove funzionalità di conservazione per rispondere rapidamente ai requisiti legali e di conformità, consentendo loro di conservare snapshot a tempo indeterminato ed evitando future modifiche. Rubrik amplia la sua resilienza con il supporto di destinazioni di replica multipli e la capacità di identificare rapidamente gli oggetti che non rispettano le politiche SLA prescritte.

Forte focus su grandi aziende e pubbliche amministrazioni

Andes 5.2 soddisfa la forte domanda di grandi imprese e pubbliche amministrazioni: a febbraio, Rubrik ha infatti annunciato un fatturato annuale lordo run rate superiore ai 600 milioni di dollari, spinto da una forte trazione nel mercato Enterprise. Quasi la metà del fatturato proviene da clienti che hanno speso a oggi almeno 1 milione di dollari.

Cresce l’adozione di Polaris SaaS per la gestione del rischio

Con l’aumento di minacce informatiche e normative sulla privacy dei dati, Rubrik sta riscontrando una crescente adozione delle proprie applicazioni Polaris SaaS per la gestione del rischio. I clienti stanno adottando Polaris Radar per rafforzare la loro strategia di risposta al ransomware, comprendendo la portata dell’attacco, identificando le applicazioni e i documenti impattati e automatizzando il recupero a livello di file. Radar si basa sull’esclusiva architettura di Rubrik che impedisce ai backup di essere modificati dal ransomware. Rubrik ha recentemente annunciato che offrirà ai clienti l’accesso gratuito a Radar fino al 10 luglio 2020.

I clienti stanno inoltre adottando Polaris Sonar per mitigare il rischio di violazioni della privacy dei dati e di sanzioni per mancanza di conformità. La soluzione sfrutta l’attuale implementazione di Rubrik Cloud Data Management di un cliente per scoprire dati sensibili, come alcuni tipi di informazioni di identificazione personale (PII), consentendo alle aziende di ottenere un rapido time-to-value senza infrastrutture aggiuntive e senza impatto sugli ambienti di produzione.