Storm Reply ottiene la AWS SaaS Competency

Storm Reply, azienda specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni e servizi cloud-based innovativi, ha ottenuto l’Amazon Web Services (AWS) SaaS Competency. Questo riconoscimento certifica le capacità e l’esperienza di Storm Reply nel supportare i propri clienti nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni SaaS e cloud-native su AWS.

Il raggiungimento della AWS SaaS Competency differenzia Storm Reply come membro della AWS Partner Network (APN) con una profonda competenza in una o più delle seguenti categorie SaaS fondamentali – Design Services e Builders. I Partner APN Consulting nella categoria Design Services hanno esperienza nella progettazione e nell’implementazione di complesse soluzioni SaaS cloud-native su infrastruttura AWS. I partner APN Consulting nella categoria Builders hanno una profonda esperienza nella realizzazione di applicazioni SaaS cloud-native attraverso lo sviluppo di software. Per ottenere questo riconoscimento, i partner APN devono possedere una profonda esperienza nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni SaaS in modo ottimale su AWS.

“Storm Reply continua ad investire nell’AWS Partner Network e su nuove competenze – ha affermato Filippo Rizzante, CTO di Reply –. Siamo felici di essere uno dei primi APN Partner ad ottenere la AWS SaaS Competency. Questa competenza si va ad aggiungere alle altre già acquisite come AWS Oracle Competency, AWS Data & Analytics Competency, AWS IoT Competency, AWS Migration Competency, AWS Industrial Software Competency e AWS DevOps Competency”.

Storm Reply ha una consolidata esperienza nel supportare le aziende nell’implementazione di soluzioni SaaS su AWS. Con una forte competenza nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni end-to-end per prodotti cloud-native su AWS, Storm Reply ha supportato con successo diversi clienti nella loro trasformazione digitale e nell’offrire i loro servizi in un modello SaaS su AWS.

In qualità di APN Premier Consulting Partner, Storm Reply offre soluzioni che consentono ai propri clienti di raggiungere i loro obiettivi SaaS facendo leva sul cloud AWS per fornire flessibilità e scalabilità. Queste soluzioni sono realizzate interamente attraverso servizi AWS come Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e AWS Lambda.