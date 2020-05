Con Consys.it il cloud Zscaler prima si prova, poi si compra

Consys.it propone Zscaler Private Access per i primi tre mesi alle aziende, che poi decidono se proseguire con il servizio di abbonamento in cloud

Consys.it, società di consulenza specializzata nella cybersecurity, spinge l’acceleratore su Zscaler con la soluzione Zscaler Private Access (ZPA), proponendo alle aziende un’offerta per lo smart working, che terminerà il prossimo 31 luglio.

L’offerta prevede la sottoscrizione in cloud della soluzione ZPA per dodici mesi, con l’opzione però, dopo i primi tre mesi, di cancellare l’abbonamento in quanto si sono ridotte le esigenze di lavoro in smart working dei propri collaboratori.

Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria le imprese hanno dovuto attrezzarsi per consentire ai dipendenti di operare in smart working: le esigenze delle aziende sono di poter disporre sempre più di una soluzione totalmente scalabile, da implementare in tempi rapidi, pur considerando che le applicazioni legacy distribuite nelle filiali internazionali, richiedono settimane o mesi per gli aggiornamenti necessari.

Serve poi garantire la massima produttività e semplicità di utilizzo, senza mai mettere a rischio la sicurezza della rete aziendale. Il tutto deve inevitabilmente essere allineato ai vincoli di budget, poiché l’acquisto di dispositivi legati all’uso temporaneo dello smart working di queste settimane, è costoso e potrebbe non essere più necessario.

Perché scegliere Zscaler Private Access

Zscaler Private Access (ZPA) offre un accesso alla rete Zero Trust garantendo un accesso sicuro alle applicazioni, senza collegare gli utenti alla rete o esporre le applicazioni a Internet. Zscaler è inoltre leader nella sicurezza in cloud come indicato dal Magic Quadrant di Gartner for Secure Web Gateways che, nel 2019, ne ha valutato le migliori funzionalità per la completezza di visione e la capacità di esecuzione per le soluzioni Zscaler Internet Access (ZIA). Questo servizio trasforma le reti con l’Internet cloud-based e offre protezione web per tutti gli utenti, indipendentemente da dove si trovino.

Inoltre, la soluzione ZPA:

garantisce di poter raggiungere tutte le applicazioni (interne nei DC on-premise o presso DC iaaS);

consente di gestire l’identità digitale degli utenti aziendali con soluzioni di Identity Provider in cloud;

assicura un’ottima User Experience nell’accesso e durante l’utilizzo dei servizi;

permette di effettuare una configurazione rapida della tecnologia di accesso da remoto;

garantisce visibilità, sicurezza e strumenti di troubleshooting, anche quando gli utenti sono remoti.

Come riferito in una nota ufficiale da Luca Brignoli, Sales Manager di Consys.it: «L’emergenza dettata dal Covid-19 ha dimostrato che lavorare da casa è la nuova normalità e ci aspettiamo che un numero crescente di imprese adotti lo smart working come cultura aziendale. Consys.it è un system integrator innovativo e, come tale, offre ai clienti la possibilità di toccare con mano i vantaggi assicurati dalla soluzione in cloud ZPA, per poi valutare successivamente se mantenerla o meno, ricevendo comunque il servizio di implementazione gratuito».