Giochi on line e scommesse sportive: che cos’è la licenza AAMS? 

In questo articolo tutto quello che c’è da sapere sulla licenza AAMS

Il nuovo mondo dei casino online e delle scommesse sportive continua ad avanzare in maniera incontrastata tra tutti gli appassionati italiani. Esistono tantissimi siti internet e nuove applicazioni dedicate a ogni genere di gioco: poker, slot machine, black jack e scommesse sportive attinenti al mondo del calcio, basket, tennis e ippica. Cosa c’è da sapere dal punto di vista delle leggi e annessi dettagli?

Giocare al casino online, o tramite applicazioni, è semplicissimo: basta accedere al sito internet prescelto o scaricare l’app di riferimento, registrarsi con i propri dati e dar vita alle proprie giocate. Secondo gli ultimi sondaggi, il mondo dei giochi online, in Italia, è cresciuto del 25%, insomma, un impatto decisamente notevole! Parliamo di un nuovo mondo che continua ad affondare le sue radici tra moltissimi appassionati.

Licenza AAMS, ecco cosa c’è da sapere

Accedere al mondo dei giochi online è semplice e immediato, e come confermato in più di una circostanza, la licenza AAMS assicura la tutela totale dei propri dati sensibili. Eseguendo la registrazione presso i siti e applicazione relativi ai giochi online e scommesse sportive, si affidano in maniera indiretta i propri dati alle aziende in questione, aspetto “protetto” dalla licenza sopra citata . Non solo, la licenza AAMS assicura massima serenità sui versamenti, prelievi e metodi di pagamento. La ragione principale per cui è fondamentale affidarsi alle piattaforme coperte da licenza AAMS è la tutela dei propri dati, la gestione e sicurezza di questi e la massima trasparenza di ogni singolo aspetto e dettaglio.

Riconoscere una piattaforma con licenza AAMS è semplicissimo: in ogni sito o applicazione in questione compare il logo di riconoscimento, unico attestato ufficiale che vi consentirà di potervi fidare al 100% del sito o dell’applicazione di riferimento.

Quali sono gli obiettivi della licenza AAMS? Tutela dei giocatori e dettagli

Possiamo riassumere i compiti e gli obiettivi della licenza AAMS in 3 piccoli dettagli:

favorisce la crescita economica della penisola italiana;

tutela i giocatori in ogni singolo aspetto;

protegge e tutela i dati sensibili dei giocatori

Come ottenere la licenza AAMS?

E fondamentale che il sito o la piattaforma in questione possegga tutti i requisiti per poter accedere alla domanda di concessione. Sul sito ufficiale dell’Agenzia della Dogane e dei Monopoli sono illustrati nel dettaglio gli elementi fondamentali per ottenere l’attestato ufficiale. Ecco alcuni dei punti salienti e aspetti chiave:

costituzione in forma di società italiana di capitali;

possesso di capacità gestionali e garanzie bancarie;

versamento all’AAMS della cifra di riferimento per la gestione tecnica, amministrativa e di controllo;