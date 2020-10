PANTHERA è l’ERP italiano che copre tutti i processi gestionali, affidabile, versatile, tecnologicamente all’avanguardia e concepito per facilitare la collaborazione in mobilità

Panthera sarà online dal 4 ottobre su Radio24 per parlare di digital transformation a tutte le imprese italiane.

La tua azienda utilizza un gestionale moderno e al passo con i tempi? Oggi sui mercati vince chi impara a ad anticipare il cambiamento adattandosi a scenari fino a qualche tempo prima inimmaginabili e, per farlo, servono strumenti evoluti in grado di supportare l’azienda in un percorso globale di vera trasformazione digitale.

PANTHERA è l’ERP italiano che copre tutti i processi gestionali, affidabile, versatile, tecnologicamente all’avanguardia e concepito per facilitare la collaborazione in mobilità. In una parola: SMART.

La campagna radio in collaborazione con Radio24, on-air dal 4 ottobre per 4 settimane e 224 passaggi, presidierà l’intero arco della giornata, con un focus in prossimità degli appuntamenti informativi più seguiti e nel drive time per parlare ad imprenditori e manager.

