L’infrastruttura SaaS-based di Panopta garantisce maggiore sicurezza e prestazioni ancora più elevate per il Customer Network di Fortinet

Fortinet annuncia l’acquisizione di Panopta, la piattaforma SaaS innovator che offre visibilità completa dello stack e gestione automatizzata per l’integrità del network aziendale, inclusi server, dispositivi di rete, container, applicazioni, database, appliance virtuali e infrastrutture cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ken Xie, Founder, Chairman of the Board, e CEO di Fortinet: «La complessità e la natura distribuita degli ambienti IT impone alle aziende di dotarsi di un network sicuro e ad alte prestazioni per realizzare con successo le proprie strategie di business digitali. La convergenza tra sicurezza e networking, attraverso un approccio Security-driven Network, garantisce alle aziende la connettività e le prestazioni indispensabili per proteggere le realtà iperconnesse. Grazie all’acquisizione di Panopta, Fortinet completa la propria offerta di sicurezza best-in-class con una piattaforma SaaS che fornisce un’ulteriore visibilità del network e una soluzione veloce per gli ambienti ibridi, compresi network edge e cloud, per ottenere un livello di sicurezza e un’efficienza aziendale sempre maggiori».

Quando l’infrastruttura deve garantire in toto il tempo di attività

I clienti hanno bisogno di implementare rapidamente le strategie di digital innovation e la user experience è determinante per il successo di un’applicazione. È fondamentale assicurarsi che l’infrastruttura garantisca un tempo di attività del 100%. La soluzione cloud-based di Panopta offre un quadro completo di ogni servizio, dispositivo di network e applicazione in qualsiasi implementazione, che si tratti di container, cloud, on-prem o ibrido. Il Security Fabric di Fortinet, combinato con la piattaforma scalabile di network monitoring e diagnostics di Panopta, consente a Fortinet di offrire una soluzione completa per la gestione del network e security operations per le aziende o i fornitori di servizi.

Oltre a migliorare ulteriormente la sicurezza e le prestazioni dell’infrastruttura di rete ibrida dei clienti, la soluzione combinata fornisce il monitoraggio in tempo reale e l’efficacia dell’infrastruttura che alimenta i servizi di sicurezza di Fortinet, incluso il cloud. Ad esempio, il servizio SASE, la posta elettronica, i security analytics e i firewall delle applicazioni web usufruiranno delle soluzioni di monitoring e diagnostics forniti dalla piattaforma Panopta.

L’integrazione tra la soluzione Panopta e FortiGate Next-generation Firewall di Fortinet e la soluzione Secure SD-WAN di Fortinet rafforzerà ulteriormente la connettività e le prestazioni SD-WAN. Inoltre, l’integrazione dell’incident management automatizzato di Panopta con la piattaforma SOAR offre un’unica soluzione per i team IT per la diagnosi e la risoluzione in tempo reale degli incidenti nel network, in modo proattivo.

I plus della piattaforma SaaS-based di Panopta

La piattaforma Panopta è progettata per favorire soluzioni partner-friendly, consentendo agli MSSP e ai partner a valore aggiunto di integrare facilmente la soluzione multi-tenant nella propria offerta e di aggiungere rapidamente ulteriore valore ai loro clienti finali. Il controllo degli accessi role-based della soluzione Panopta offre un livello di governance granulare tra i clienti e anche all’interno dei team Network Operations Center (NOC) e Security Operations Center (SOC).

L’attuale contesto di lavoro a distanza, la disponibilità, le prestazioni, la sicurezza e la qualità di un’applicazione e dei suoi componenti hanno un impatto sull’end-user experience. La soluzione Panopta analizza sia le metriche di network che le prestazioni delle applicazioni per identificare le potenziali aree critiche che possono avere un impatto sull’accesso degli utenti, e garantisce un rimedio rapido e automatizzato (chiamato anche Digital Experience Monitoring o DEM).

Con l’acquisizione di Panopta, Fortinet offre la piattaforma di Security-driven Networking più completa del settore, aggiungendo nuove funzionalità per il monitoraggio del network, la detection e la response.

Le feature includono:

monitoraggio unificato e incident management automatizzato per ridurre i tempi di response e di risoluzione per i team NOC e, a sua volta, contribuisce a superare gli SLA

oltre 50 global points of presence (PoPS) con sonde low-cost per simulare le prestazioni e la latenza delle applicazioni che possono avere un impatto sulla user experience (noto anche come monitoraggio sintetico delle transazioni)

monitoraggio nativo del cloud per i workload Kubernetes e PaaS in AWS e Azure

workflow di allerta interamente configurabili con integrazioni out-of-the-box per aziende terze e moderni tool di comunicazione

un’ulteriore offerta di servizi di prima classe partner-friendly che conferma il costante impegno di Fortinet nei confronti dei suoi preziosi partner.