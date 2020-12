Come trovare l’equilibrio nella nuova normalità tra ottimizzazione degli investimenti, velocità e flessibilità

In ServiceNow ci impegnamo continuamente per aiutare le organizzazioni ad affrontare l’impatto della pandemia di COVID-19 e, come parte del nostro programma di assistenza, abbiamo rilasciato una serie di nuove funzionalità sviluppate appositamente per supportare le aziende nella gestione della crisi. In questo contesto abbiamo creato anche soluzioni specifiche per i servizi finanziari, dal momento che la pandemia ha generato sfide senza precedenti in particolare per banche e assicurazioni.

Un esempio è la nuova app Small Business Loan Management, rilasciata dal nostro partner INRY, basata sulla tecnologia ServiceNow Customer Service Management (CSM) e progettata per semplificare il processo che consente di ottenere quell’aiuto finanziario indispensabile per le aziende colpite dalla pandemia.

L’onda lunga della crisi

L’app è stata primariamente sviluppata per aiutare i fornitori di servizi finanziari negli Stati Uniti a soddisfare l’enorme volume di domande ricevute nel contesto del programma SBA Paycheck Protection.

Le banche hanno dovuto affrontare una criticità immediata e l’app è stata creata rapidamente: dalla concezione dell’app alla distribuzione sono passate, infatti, solo quattro settimane. L’app è ora in grado di aiutare qualsiasi banca o istituto di credito a gestire l’enorme flusso di richieste.

Le necessità degli istituti di credito passeranno poi dalle richieste di prestito alla gestione e l’app è stata progettata anche per aiutare le banche ad affrontare l’inevitabile coda di inchieste e controversie che possono derivare dalle norme governative.

La visione a lungo termine

Oggi è indispensabile adottare una visione a lungo termine, perché la situazione che stiamo vivendo è senza precedenti. La “nuova normalità” sarà caratterizzata da una maggiore attenzione alla resilienza operativa, dalla necessità di garantire la sicurezza dei dipendenti e l’idoneità dell’ambiente di lavoro e da un’accelerazione di quella tecnologia che soddisfa la esigenze di una forza lavoro semi-remota.

Un fattore critico è che probabilmente dovremo adattarci a bassi tassi di interesse per un po’ di tempo e questo limiterà la capacità delle istituzioni finanziarie di investire in nuove soluzioni.

La riduzione dei tassi di interesse potrebbe però essere un’occasione per gli istituti di aumentare l’efficienza, ridurre i silos e realizzare la trasformazione digitale.

I budget per gli investimenti potrebbero essere ridotti e i programmi che saranno confermati dovranno fornire un rapido time-to-value.

Per questo la trasformazione digitale non è mai stata così importante. Le organizzazioni che accelerano le loro strategie digitali sono in grado di gestire al meglio la nuova normalità e rimanere competitive.

La rivoluzione tecnologica dei servizi finanziari

Per le organizzazioni di servizi finanziari è difficile trovare l’equilibrio tra innovazione tecnologica e obblighi normativi e solitamente sono quest’ultimi a prevalere. Tuttavia, come dimostra il presente, le aziende hanno bisogno di flessibilità e resilienza per adattarsi a condizioni in rapido mutamento, e di avere la giusta infrastruttura alla base dell’approccio operativo.

È qui che ServiceNow ha un ruolo fondamentale. Mentre continuiamo a rilasciare soluzioni progettate specificamente per i servizi finanziari, siamo infatti in grado di aiutare le organizzazioni a ridurre i tempi di sviluppo dei nuovi servizi, ottimizzando gli investimenti e dando la possibilità di creare un prototipo. Le aziende possono così evitare di trascorrere mesi a riflettere su casi aziendali o progetti dettagliati

Grazie a questi nuovi strumenti, ServiceNow aiuta le organizzazioni finanziarie a trovare l’equilibrio di cui hanno bisogno, tra l’ottimizzazione degli investimenti e la velocità e la flessibilità richieste dalla nuova normalità.

La domanda di trasformazione digitale continua a crescere e ServiceNow è il partner strategico, ora e in futuro.

A cura di Filippo Giannelli, Responsabile ServiceNow per l’Italia