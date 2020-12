Impresoft Group annuncia l’ingresso nella compagine del gruppo di NextTech, specialista nell’automazione della forza lavoro in mobilità

Impresoft Group, polo tecnologico nato a novembre 2019 dall’unione di 4ward, Brainware, Gruppo Formula, Impresoft e Qualitas Informatica, continua il suo percorso di crescita e annuncia l’ingresso nella compagine del gruppo di NextTech, azienda specializzata nella gestione dell’area commerciale in mobilità.

NextTech è una realtà fondata in Italia nel 2000 e che da 20 anni si occupa di innovare costantemente la tecnologia per consentire ai clienti di gestire al meglio la forza vendita e, più in generale, le attività commerciali B2B.

Le applicazioni su dispositivi mobile/tablet realizzate da NextTech consentono di mantenere in contatto l’azienda con la rete vendita distribuita sul territorio, a sua volta, la profonda conoscenza del mondo delle reti vendita e delle problematiche commerciali, le consentono di offrire soluzioni specializzate e funzionali.

Per Impresoft Group un’offerta consolidata e complementare

Con l’ingresso di NextTech, Impresoft Group potrà espandere ulteriormente il proprio portfolio di competenze in ambito CRM e avvalersi della professionalità di risorse impegnate nello sviluppo di nuove soluzioni in un settore tecnologico di grande rilevanza.

Tale acquisizione rappresenta, inoltre, un nuovo tassello nel percorso di crescita rapida e continua che Impresoft Group sta affrontando e che, nel corso dell’ultimo anno, ha visto l’azienda sfruttare al meglio le sinergie fra le diverse società acquisendo il ruolo di player di primo piano nella Trasformazione Digitale delle aziende italiane grazie a un’offerta consolidata e complementare e a skill di valore.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mauro dal Corso, Founder e CEO di NextTech: «Dopo 20 anni di esperienza sul campo, che hanno portato NextTech a essere un punto di riferimento nel mercato della Sales Force Automation con la soluzione “forSales”, abbiamo deciso di entrare in Impresoft Group, uno dei gruppi più importanti dell’IT Italiano, sposandone il progetto industriale, per continuare a crescere e guardare con fiducia ed entusiasmo alle nuove sfide tecnologiche e di business. Siamo entusiasti dell’operazione con Impresoft Group di cui condividiamo la visione e i valori aziendali. Per NextTech rappresenta un’eccellente opportunità; siamo altresì convinti che questa unione porterà ad ampliare le competenze e le sinergie nei confronti dei nostri clienti, dipendenti e partner».

NextTech vanta clienti in numerosi settori di mercato, con tassi di fidelizzazione estremamente elevati, che vedono molti di essi scegliere le soluzioni NextTech da oltre 15 anni. I clienti sono aziende che commercializzano prodotti propri o di terze parti e spaziano dal settore della cosmesi alla produzione di occhiali, dal fashion e luxury fino agli alimentari, in quanto l’automazione della forza vendita in mobilità rappresenta ormai un’esigenza imprescindibile e trasversale a ogni mercato.

La soluzione di punta e proprietaria di NextTech, forSales, è un’applicazione avanzata per l’automazione della forza vendita che permette di pianificare le strategie commerciali in modo semplice e rapido, armonizzando e semplificando il lavoro. Grazie a questa soluzione, gli agenti possono collegare facilmente l’azienda con il proprio cliente; la presenza di un portale b2b rappresenta un ulteriore servizio a disposizione dei clienti per acquisire gli ordini o fruire di informazioni di vario genere, completando l’offerta dell’azienda in un’ottica di multicanalità.

Dal canto suo, Rossano Ziveri, Presidente di Impresoft Group, fa sapere che: «Sono felice di chiudere un anno per molti versi complesso annunciando l’ingresso nel gruppo di una nuova realtà come NextTech, che va ad estendere la mappa delle soluzioni di Impresoft Group con l’importante tassello dalla Sales Force Automation e ad aprire l’orizzonte a nuove opportunità per il gruppo. NextTech si avvale di professionisti competenti che con passione e dedizione da oltre vent’anni si pongono un obiettivo che ci accomuna: supportare la soddisfazione e la crescita dei clienti attraverso l’innovazione digitale. Sono sicuro che il futuro ci riserverà nuove importanti sfide e opportunità di crescita che insieme sapremo cogliere al meglio per accompagnare i clienti verso un’ulteriore fase di evoluzione del proprio business».