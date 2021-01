Key Value e HSPI siglano una partnership nel management consulting per la trasformazione digitale delle imprese

Key Value, società di management consulting del Gruppo italiano di system integration Key Partner, ha siglato oggi un accordo di partnership con HSPI, specialista in Italia sulle tematiche di ICT governance e con una forte specializzazione sul process mining.

Con questa operazione, si crea un importante sodalizio tra due player focalizzati sull’ottimizzazione dei processi e sulla digital transformation delle imprese.

La partnership ha l’obiettivo di completare le proposte di entrambe le società sul mercato e, in particolare per Key Value, di sviluppare una stretta collaborazione con HSPI nell’ambito del process mining, integrandone i servizi all’interno della propria offerta focalizzata su progetti di efficienza operativa attraverso tecniche Lean e automazione dei processi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alessandro Petrillo, CEO di Key Value: «Questo accordo garantisce un rafforzamento dell’approccio “data driven” oggi fondamentale per supportare il top management delle aziende verso scelte di successo che permettano di raggiungere performance “world class” dei processi. Crediamo che avere un partner consolidato come HSPI in questo campo rappresenti la migliore scelta possibile».

Per Sebastiano Manno, CEO di HSPI: «Siamo molto soddisfatti di poter lavorare in tandem con Key Value. La nostra Società si avvale da circa 10 anni di una collaborazione con Marcello La Rosa, docente di “Process Mining” presso l’Università di Melbourne e fondatore e CEO di Apromore, l’azienda che ha sviluppato l’omonima piattaforma collaborativa di Process Mining inserita da Gartner nel suo Magic Quadrant tra le 101 Best Analytics Startup del 2020».

I perché della partnership espressi da Key Value

In tal senso, l’auspicio è che questa partnership possa consentire ai clienti di Key Value di ottenere il massimo livello di competenza su ognuna delle componenti necessarie per l’analisi end to end dei processi.

Key Value è la newco posseduta al 100% da Key Partner, digital integrator italiano e indipendente, di cui completa l’offerta offrendo servizi di consulenza direzionale volti a favorire la trasformazione digitale delle aziende clienti, supportandole dalla individuazione del problema alla sua completa risoluzione, mediante un approccio “end to end”.

Tra le linee d’azione su cui si focalizza l’attività di Key Value vi sono: la revisione dei modelli organizzativi, programmi di Change Management, il dimensionamento strutture organizzative, il reengineering dei processi attraverso tecniche Lean Six Sigma, l’Hyperautomation e la progettazione e realizzazione di sistemi a supporto delle decisioni.