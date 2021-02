Come Official Cloud Infrastructure Provider della National Hockey League, AWS offrirà ai tifosi nuove esperienze di visualizzazione

Amazon Web Services ha stipulato un accordo con la National Hockey League (NHL) per diventare il provider ufficiale di infrastrutture cloud, Intelligenza Artificiale, Machine Learning della NHL.

Sfruttando l’ampio portfolio e la qualità dei servizi di AWS, la National Hockey League sarà in grado di automatizzare l’elaborazione video e la trasmissione dei contenuti nel cloud grazie al suo Puck and Player Tracking (PPT) System, che gira su un’infrastruttura cloud AWS, al fine di catturare meglio i dettagli del gioco per i tifosi, le squadre e i media partner. La NHL costruirà anche una piattaforma video aziendale su AWS per aggregare video, dati e relative applicazioni in un repository centrale che consentirà una più facile ricerca e recupero di filmati d’archivio, darà alle emittenti l’accesso immediato ai contenuti NHL per la distribuzione in syndication e le licenze, e faciliterà la creazione e la consegna di nuove analisi in-game, previsioni e video highlights per migliorare le esperienze su mobile, online e di trasmissione.

I frutti dell’intesa attesi dalla National Hockey League per la prossima stagione

La NHL lavorerà ai video delle partite e ai dati ufficiali della NHL – compresi i dati del nuovo Puck and Player Tracking System (PPT) della NHL e le statistiche in tempo reale dell’Hockey Information & Tracking System (HITS) della NHL con Amazon Machine Learning Solutions Lab per utilizzare il ricco portafoglio di servizi di machine learning di AWS, per sviluppare e condividere analisi e metriche di gioco avanzate che portino i tifosi a immergersi ancora di più nel gioco.

Inoltre, la NHL utilizzerà AWS Elemental Media Services per sviluppare e gestire un sistema di distribuzione di contenuti video HD e 4K basato su cloud che fornirà una visione completa del gioco ai funzionari NHL, agli allenatori, ai giocatori e ai tifosi. Powered by AWS, il sistema codificherà, elaborerà, immagazzinerà e trasmetterà i filmati di gioco da una serie di nuove angolazioni della telecamera per fornire feed video continui che catturano giocate ed eventi al di fuori del campo visivo delle telecamere tradizionali.

Sfruttando i servizi di analisi di AWS, tra cui Amazon Kinesis (il servizio di AWS per raccogliere, elaborare e analizzare facilmente video e flussi di dati in tempo reale) e i servizi di machine learning come Amazon SageMaker (il servizio di AWS che consente ai data scientist e agli sviluppatori di costruire, preparare e distribuire rapidamente modelli di apprendimento automatico), la NHL sarà in grado di verificare i propri feed per i partner di trasmissione, in tempo reale. Questa funzionalità permetterà alla NHL di creare un sistema di smart monitoring che rileva e corregge automaticamente i potenziali problemi di trasmissione, offrendo ai fan un’esperienza di gioco fluida attraverso le piattaforme di visualizzazione.

Contenuti più coinvolgenti e maggiori approfondimenti ai tifosi

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gary Bettman, NHL Commissioner: «Grazie alla tecnologia e ai servizi all’avanguardia di AWS, saremo in grado di fornire analisi e approfondimenti che sottolineano la velocità e l’abilità del nostro gioco per coinvolgere di più i tifosi. AWS non ha rivali nel portafoglio di servizi cloud che offre, tra cui la computer vision e il machine learning, e abbiamo intenzione di sfruttarli tutti per fornire analisi avanzate alle nostre squadre, ai dirigenti e ai media partner più velocemente che mai. Siamo entusiasti di avere AWS tra i nostri blue-chip partner tecnologici mentre continuiamo a concentrarci sull’innovazione e sulla costruzione delle soluzioni tecnologiche più avanzate nello sport».

Per Andy Jassy, CEO di Amazon Web Services: «AWS sta lavorando con le leghe sportive più rinomate del mondo per capire meglio i loro dati e innovare grazie al nostro ampio portfolio di servizi di machine learning. Grazie a questo accordo, AWS fornirà la tecnologia cloud leader del settore alla NHL, diventando un partner fondamentale nella fornitura di analisi delle prestazioni e collaborando per migliorare il modo in cui le persone vivono l’hockey, fornendo contenuti più coinvolgenti e maggiori approfondimenti ai tifosi. La portata e la qualità dei servizi di AWS, la nostra comprovata esperienza nell’analitica sportiva e la nostra incessante attenzione all’innovazione danno alla NHL la possibilità di portare una prospettiva completamente nuova e un livello di coinvolgimento dei tifosi nel gioco dell’hockey».