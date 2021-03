Un nuovo report di Red Hat rivela che l’uso di soluzioni open source è determinante nei processi di trasformazione digitale

L’utilizzo di soluzioni open source è determinante nei processi di trasformazione digitale e l’open source enterprise è un importante motore di innovazione. La sicurezza è un vantaggio importante per questo tipo di open source e la partecipazione dei fornitori nelle comunità è un elemento fondamentale.

Sono questi alcuni dei risultati emersi dall’ultima edizione del “The 2021 State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report”, che Red Hat ha stilato conducendo interviste con 1.250 leader IT di tutto il mondo, non necessariamente clienti di Red Hat, né consapevoli che Red Hat fosse lo sponsor di questo sondaggio, così da evitare risposte distorte ed influenzate (scaricalo qui).

La trasformazione digitale è sempre più rilevante

La maggioranza degli intervistati (53%) oggi afferma che la trasformazione digitale è un motivo importante nell’impiego dell’open source enterprise, con un valore che è salito di 11 punti negli ultimi due anni, in modo simile a quanto avvenuto per lo sviluppo applicativo.

Quello che stiamo vivendo è un periodo impegnativo per le iniziative generali di trasformazione digitale, tanto che, come evidenziato dal nostro report 2021 Global Tech Outlook, questa si è spesso e volentieri rivelata il focus di molte aziende. In questa analisi era la principale priorità investimento IT non tecnico per gli intervistati e il 21% stava accelerando i loro piani – probabilmente in reazione al COVID-19.

Ciononostante, la modernizzazione delle infrastrutture rimane l’area più importante citata per l’open source enterprise nella maggior parte delle aree geografiche. Questo non sorprende, dato che le basi dell’open source spesso si trovano nella modernizzazione delle infrastrutture. Al contrario, la spinta dell’open source enterprise in categorie più associate a importanti iniziative di business (come la trasformazione digitale) poteva essere più difficile da prevedere.

L’accesso alle ultime innovazioni è un beneficio chiave

Se la modernizzazione dell’infrastruttura rimane una delle principali ragioni di ricorso all’open source, il vantaggio storico di una riduzione del TCO (Total Cost of Ownership) è ora sceso abbondantemente nella classifica, relegato al sesto posto. Invece, l’open source enterprise continua il suo percorso di transizione, dall’essere percepito come un’alternativa meno costosa e sufficientemente valida al software proprietario fino a essere considerato una scelta oggettivamente migliore.

Ma migliore in che modo?

Innanzitutto, i nostri intervistati dicono che è di qualità superiore. Questo è il principale vantaggio che vedono nell’open source enterprise, mentre le sue caratteristiche di sfruttare in modo sicuro le tecnologie open source arriva al quarto posto e la sua capacità di innovare occupa il secondo.

Nel complesso, i benefici citati dai leader IT nel nostro sondaggio indicano una chiara visione dell’open source enterprise: un modo per ottenere software all’avanguardia che possono essere anche distribuiti responsabilmente nelle loro aziende.

Oltre la qualità, verso la sicurezza

La sicurezza è, in un certo senso, una forma di qualità. Ma questo vantaggio, che ha raggiunto il terzo posto nella classifica dei nostri intervistati, merita particolare considerazione per due buone ragioni.

In primo luogo, la sicurezza è un argomento particolarmente caldo.

In seconda battuta, l’impatto sulla sicurezza della disponibilità del codice sorgente, basato su analogie con i sistemi di sicurezza fisica, è stato oggetto di un certo dibattito (e occasionalmente lo è ancora).

Tuttavia, la percezione che il codice open source comporti dei rischi sta diminuendo. Infatti, oltre al 30% degli intervistati vede una migliore sicurezza come uno dei tre principali vantaggi mentre l’87% vede l’open source aziendale come “più sicuro” o “altrettanto sicuro” rispetto al software proprietario.

E non è tutto. Scendendo su risposte più generiche, l’84% indica che l’open source enterprise “è una parte fondamentale della strategia di sicurezza della mia organizzazione”, mentre Il 75% dice di fidarsi dell’open source enterprise perché è sottoposto a “[…] un rigoroso processo di controllo e test atti a garantire la qualità del codice”.

Il luogo da cui arriva l’innovazione

Oggi, nel mondo del software, le comunità open source sono i luoghi in cui avviene gran parte dell’innovazione, e uno sguardo a tutti i progetti open source nelle aree cloud-native e di machine learning ne fornisce una buona visione. I numeri della nostra indagine lo confermano. E l’open source enterprise fornisce alle aziende un percorso per poter fare uso in modo sicuro di tutta questa innovazione.

Il ruolo delle community è percepito come rilevante anche dai responsabili IT aziendali: il 38% è “molto più propenso” a selezionare un vendor che partecipa e contribuisce alla comunità; un altro 45% è “un po’ più propenso” a farlo.

Riassumendo

Tre anni di studi condotti da Red Hat sull’open source in azienda raccontano una storia chiara. I leader IT considerano ampiamente l’open source enterprise come una soluzione superiore di software, dotato di maggiore qualità, innovazione e anche una migliore sicurezza rispetto alle alternative.

Inoltre, apprezzano ampiamente che il pieno valore dell’open source enterprise sia prodotto da vendor che partecipano attivamente al modello di sviluppo open source piuttosto che limitarsi semplicemente a “riconfezionare” il codice open source. Di fatto, è un riconoscimento collettivo: l’open source enterprise rappresenta, in misura sempre maggiore, il futuro del software.