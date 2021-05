TIBCO ha annunciato diverse novità importanti per la propria offerta TIBCO Cloud Integration iPaaS, tra cui gli aggiornamenti all’automazione di processo e nuovi acceleratori.

Importanti analisti di mercato riconoscono TIBCO Cloud Integration come leader di mercato; più di recente, Nucleus Research l’ha identificata come Leader nella Value Matrix 2021 per iPaaS e, nello specifico, il principale leader in termini di fruibilità.

TIBCO sta ridefinendo il panorama iPaaS – tradizionalmente utilizzato per connettere applicazioni di back-office e dati – consentendo agli utenti in prima linea nel business di ottimizzare rapidamente e con facilità processi manuali, o di sviluppare processi automatizzati del tutto nuovi senza scrivere codice.

Gli utenti sono in grado di incorporare senza problemi dati di business in questi processi, riducendo la loro dipendenza dall’IT. Queste capacità aiutano a indirizzare sfide attraverso i processi, come l’attenzione alla customer intimacy, l’eccellenza operativa o il reinventare il proprio business.

TIBCO Cloud Integration iPaaS: la parola ai clienti

Come sottolineato in una nota ufficiale da Shaunna Shiers, direttore operativo Primary and Urgent Care, Catholic Medical Center: «In prima linea nella lotta contro il COVID-19, i nostri team stanno lavorando a ritmi serrati per fornire alla comunità un’assistenza sicura e completa. Alleandoci con Powerhouse Consulting e TIBCO siamo stati in grado di semplificare e automatizzare complessi processi di business e workflow utilizzando TIBCO Cloud Integration, compresi il recupero di dati sui pazienti e la fornitura di informazioni critiche. Ciò ha permesso ai cittadini che ne avevano diritto di essere vaccinati il più velocemente possibile. Così siamo riusciti a rendere operativo un centro di supporto ai pazienti il 100% più velocemente, questione di giorni – non di mesi – accelerando la somministrazione del vaccino e aiutando a proteggere i nostri pazienti più a rischio e le loro famiglie – un importante progresso sulla strada della ripresa».

TIBCO Cloud Integration iPaaS risolve problematiche fondamentali di business connettendo l’azienda con maggiore velocità, soprattutto nel momento in cui i clienti cercano di accelerare le iniziative di business digitali, adattandosi alle condizioni di mercato legate alla pandemia da COVID-19.

Nuovi acceleratori di integrazione aiutano i clienti a risolvere varie sfide, dalla tracciatura e ricerca delle spedizioni alla gestione dell’infrastruttura dei trasporti pubblici, tutti accessibili facilmente all’interno di TIBCO Cloud Integration Marketplace.

Questi acceleratori alleviano la necessità di sviluppare applicazioni di integrazione personalizzate partendo da zero e collegano le imprese in modo più veloce. Inoltre, TIBCO Cloud Integration Marketplace include la capacità di supportare la partecipazione degli utilizzatori, la monetizzazione per partner e sviluppatori e diventa un luogo unico per la discovery semplice di tutti gli asset d’integrazione e di processo.

Per Randy Menon, vice presidente senior e general manager Connect e TIBCO Cloud: «I clienti attuali hanno bisogno di modi per ottimizzare e automatizzare i loro processi di business, consentendo loro di operare con maggiore velocità, efficienza e agilità. In TIBCO, il nostro obiettivo è mettere a disposizione a tutto il personale di un’azienda strumenti facili da utilizzare che consentano loro di giocare un ruolo chiave nelle trasformazioni digitali in corso. Questa novità dimostra come possiamo offrire a tutti gli utenti la potenza del data insight e della connessione attraverso la capacità di implementare applicazioni che hanno un impatto materiale su un’organizzazione e sui propri clienti, il tutto nel giro di giorni».

Una nuova esperienza potenziata dall’IA all’interno di TIBCO Cloud Integration consentirà ai clienti di connettere le proprie aziende in modo più rapido e con maggiore intelligenza. Con le proprie nuove capacità di data-mapping intelligenti, qualsiasi utente potrà affidarsi a raccomandazioni potenziate dal machine-learning per mettere in collegamento campi tra sorgenti dati disparate in base a pattern storici e apprendimento continuo. Inoltre, i cruscotti di analytic intelligence incorporati basati su TIBCO Spotfire offrono insight su metriche critiche dell’ecosistema, quali utilizzo di API ed endpoint e prestazioni delle API, minimizzando il tempo che intercorre tra momenti critici del business e insight importanti del business digitale.

Questi aggiornamenti importanti di TIBCO Cloud Integration offrono ai clienti funzionalità di automazione avanzate, con l’obiettivo di fornire a qualsiasi utente dati più veloci e più smart.