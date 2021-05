Extreme Connect, l’evento virtuale per i clienti Extreme Networks, si terrà il 26 e il 27 maggio 2021 e offrirà presentazioni sulle strategie da parte del management dell’azienda. Più di 30 sessioni sulle soluzioni di cloud networking, dimostrazioni delle tecnologie e sessioni pratiche sul loro utilizzo, il filo conduttore sarà l’uso delle tecnologie di cloud networking per i progetti di trasformazione digitale.

La partecipazione a Extreme Connect è gratuita, ma è necessario registrarsi sul sito dell’evento (QUI), dove è disponibile anche l’agenda delle sessioni.

Extreme Networks fornisce alle aziende tutti gli elementi necessari per migrare con successo la gestione della propria infrastruttura di rete verso il cloud, per sfruttare le informazioni che risiedono sulla rete stessa e trasformarle in una risorsa aziendale, e allo stesso tempo integrare le tecnologie wireless – 5G e Wi-Fi – secondo le proprie specifiche esigenze.

Per raggiungere questo obiettivo, Extreme Networks ha ridefinito il proprio portafoglio intorno a tre aree principali: soluzioni “cloud” scalabili, intorno alla piattaforma di gestione della rete ExtremeCloud IQ; soluzioni di rete basate sulla tecnologia “fabric”, che offrono flessibilità, semplicità di gestione e automazione; e infrastrutture di rete basate su hardware universale, che riducono in modo significativo il Total Cost of Ownership.