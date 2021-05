Personal Data Gruppo Project ha utilizzato le soluzioni Citrix Virtual Apps and Desktops, Citrix ADC e Citrix ShareFile combinate con l’infrastruttura HCI di Nutanix presso IFOM – Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di Milano.

L’utilizzo delle tecnologie di Citrix e Nutanix ha permesso di digitalizzare il quaderno utilizzato dai ricercatori nella ricerca “etica” e di implementare la gestione e la condivisione documentale tra gli utenti, elevando le prestazioni e rispettando la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Fondato nel 1998, IFOM è il primo centro di ricerca italiano specializzato nello studio dei meccanismi molecolari alla base della formazione e dello sviluppo dei tumori. L’headquarter è a Milano, sito nel Campus IFOM/IEO considerato uno delle realtà più rilevanti a livello europeo per quanto riguarda la ricerca sul cancro e collabora con circa 300 ricercatori basati in Italia e nel resto del mondo.

Attraverso un network di alleanze strategiche con centri di ricerca internazionali, IFOM è presente con due laboratori congiunti anche in India, a Bangalore e in Cina, a Shenzhen, focalizzati su progetti di ricerca innovativi come lo studio di approcci terapeutici mirati contro il cancro e la medicina rigenerativa. La Fondazione vanta inoltre all’interno del proprio board delle eccellenze, tra cui due premi Nobel, uno per la chimica e uno per la medicina.

IFOM e l’obiettivo di digitalizzare il quaderno elettronico

Come per ogni ente di ricerca, uno dei valori chiave della fondazione è regolamentare gli aspetti etici delle attività e di perseguire la coerenza dei dati per dimostrare che tutto ciò che si è prodotto sia effettivamente corrispondente al vero.

IFOM ha introdotto per primo in Italia il “quaderno elettronico”, uno strumento divenuto ormai uno standard con cui il processo di studio viene certificato a livello etico e non è modificabile. I ricercatori annotano i singoli risultati comprese data e ora delle scoperte, così da tener traccia dell’intero processo ed evitare plagi e falsificazioni.

Dopo alcuni tentativi di digitalizzazione del quaderno che non si sono rivelati soddisfacenti, IFOM si è rivolta a Personal Data che dopo aver valutato le specifiche esigenze e le soluzioni più idonee ha identificato e proposto un progetto comprensivo di tre tecnologie Citrix: Virtual Apps and Desktops per la virtualizzazione del desktop e delle applicazioni, ADC per l’accesso sicuro e il controllo end-to-end dello spazio di lavoro degli utenti e ShareFile per la security content collaboration.

Si è reso quindi accessibile in modo veloce e sicuro il software del quaderno elettronico, che grazie alla sua caratteristica cross-platform si è integrato perfettamente con tutti i sistemi operativi utilizzati da IFOM, Mac e server Linux compresi, e non solo su Windows come era stato inizialmente implementato.

Una gestione molto granulare dei privilegi e la possibilità di verificare quando un file viene letto o modificato anche da più ricercatori contemporaneamente e in tempo reale, rappresentano un valore aggiunto per l’Istituto che può così certificare il processo di produzione dei test e dei risultati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Igal Janni, CIO di IFOM: «Siamo partiti e in tempi molto rapidi siamo riusciti finalmente a risolvere tutte le nostre problematiche e a rendere perfettamente funzionante il nostro quaderno elettronico permettendo anche l’accesso e la condivisione dei file aziendali con un livello di sicurezza notevole. Inoltre, la soluzione Citrix ci permette di avere il controllo dei dati on premise come avevamo richiesto perché per noi è molto importante avere una fruizione ai massimi livelli e garantire l’integrità delle informazioni e la riservatezza delle ricerche».

Citrix e Nutanix: coppia vincente nel carnet di Personal Data

Nutanix 3 nodi NX1365 a 10GB sul quale girano 150 utenti Citrix Virtual Apps and Desktops, oltre che macchine VDI (Virtual Desktop Infrastructure) in roadmap, è la soluzione di iperconvergenza consigliata da Personal Data, fondamentale per sfruttare al massimo l’efficienza della soluzione Citrix.

La dashboard di Nutanix si è dimostrata efficientissima e grazie al tool grafico permette in pochi clic di osservare a schermo il risultato delle operazioni. Con altri sistemi, invece, è necessario interagire con le linee di comando che richiedono skill più elevati e tempistiche più lunghe.

I pilastri fondamentali della HCI di Nutanix sono la semplicità d’uso, attraverso funzionalità one-click e automazione intelligente; resilienza, garantita da prestazioni elevate e data protection completa per applicazioni e workload e non ultimo, consente un notevole risparmio sui costi infrastrutturali, fino al 60%.

Come concluso da Janni: «Nutanix ha permesso di ottenere prestazioni eccezionali e immediate, come se si avesse l’applicazione direttamente installata sul terminale. Una soluzione veramente performante».

Durante il periodo di lockdown, l’implementazione di Citrix ha consentito l’utilizzo dei software anche da remoto, garantendo allo stesso tempo le abituali prestazioni elevate. Il vantaggio più rilevante è che, grazie alla combinazione di soluzioni, il processo di studio e ricerca che impiega il quaderno elettronico di IFOM è ora coerente dall’inizio alla fine.