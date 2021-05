Con la chiusura di bar e ristoranti a causa della pandemia da COVID-19, anche le abitudini di consumo delle persone sono cambiate. Per i produttori di bevande questo significa essere in grado di prevedere meglio la domanda per garantire che la produzione risponda alle esigenze dei clienti. Per ottenere una migliore visibilità e orchestrare al meglio la propria supply chain, Coca-Cola HBC ha scelto le soluzioni SaaS Luminate Planning di Blue Yonder.

Coca-Cola HBC è un partner strategico di The Coca-Cola Company in 28 Paesi, in quanto produttore e distributore di marchi leader in svariate categorie, dalle bibite frizzanti ai succhi di frutta, dall’acqua alle bevande energetiche, dai tè e caffè pronti da bere ai liquori. L’azienda era alla ricerca di una soluzione per la pianificazione digitale end-to-end capace di supportare la propria supply chain – 24 ore su 24/7 giorni su 7 – e l’ampio portfolio di prodotti, che include oltre 100 marchi e 4.000 SKU.

Con l’aiuto di Blue Yonder, Coca-Cola HBC sarà in grado di:

Supportare la crescita e le performance aziendali attraverso una supply chain efficiente.

Migliorare la sostenibilità attraverso l’ottimizzazione delle previsioni e della pianificazione per dimensionare correttamente produzione, risorse e materie prime.

Avviare la trasformazione digitale della propria supply chain per rendere i processi decisionali più agili e adattarsi rapidamente ai cambiamenti del business e della domanda.

Rimuovere i silos fornendo la capacità di integrare e utilizzare i dati provenienti da diversi reparti e da più fonti.

Proteggere i precedenti investimenti IT attraverso una perfetta integrazione con altri sistemi e processi strategici.

“La nostra azienda deve adattarsi rapidamente ai cambiamenti del comportamento dei consumatori, alle discontinuità e agli scenari in evoluzione del business, facendo leva sull’agilità operativa per offrire ai nostri stakeholder una robusta esecuzione e più valore”, ha dichiarato Gerhard Seidl, group planning director di Coca-Cola HBC. “La nostra nuova soluzione di pianificazione della domanda e della supply chain basata sul cloud di Blue Yonder rappresenta un passo enorme per la nostra strategia di pianificazione end-to-end digitale, che è una priorità aziendale. Il sistema coinvolgerà molti dipendenti in tutte le funzioni e sarà la colonna portante nella gestione dell’azienda, facilitando la collaborazione digitale avanzata tra varie funzioni e processi decisionali.”

Luminate Planning di Blue Yonder, un portafoglio di soluzioni SaaS costruite su Microsoft Azure, fornirà a Coca-Cola HBC una visibilità unica e un’orchestrazione completa attraverso l’intera supply chain per rilevare la domanda, minimizzare i costi, sfruttare meglio risorse e materiali, ottenere una maggiore agilità operativa e un’esecuzione più efficace. Attraverso l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, l’azienda può supportare sia la propria crescita che l’impegno a ridurre al minimo l’impatto ambientale attraverso capacità di previsione migliori e processi di produzione e distribuzione pianificati in modo più efficiente.

“Come azienda focalizzata sulla crescita, Coca-Cola HBC aveva bisogno di una soluzione in grado di soddisfare le esigenze di una supply chain altamente complessa, in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti e alla continua evoluzione degli scenari di business. Con Luminate Planning Coca-Cola HBC potrà contare su completa visibilità di previsione della domanda, disporre di processi agili e scalabili e capacità di integrazione che permetteranno una pianificazione efficace della domanda, dell’offerta e della produzione per garantire ai clienti un servizio d’eccellenza, in modo profittevole e sostenibile” ha commentato Johan Reventberg, president, EMEA di Blue Yonder.