ESET è ECSO “Cybersecurity Made in Europe”

ESET è una delle prime aziende di sicurezza informatica con sede in Europa a ricevere il marchio “Cybersecurity Made in Europe” dalla European Cyber Security Organization (ECSO). Il riconoscimento sottolinea la qualità e i valori dei vendor di sicurezza europei che soddisfano i criteri richiesti per ottenere il prestigioso certificato.

Come sottolineato fin dalle prime battute da Andrew Lee, Director of Government Affairs di ESET: «Come fornitore leader di soluzioni per la protezione degli endpoint con sede in Europa, ESET è lieta di aver ottenuto questo riconoscimento che, attraverso l’headquarter ubicato in Europa Centrale, sottolinea il nostro impegno a sostegno dell’innovazione nella regione. Sebbene ESET sia ormai un’azienda globale, siamo orgogliosi delle nostre radici Europee e della reputazione che abbiamo costruito nel tempo grazie alla qualità dei nostri prodotti e servizi».

Fondata più di 30 anni fa e con sede a Bratislava, ESET da sempre opera per garantire che gli utenti digitali a livello globale possano trarre il massimo vantaggio dall’enorme potenziale di un mondo sempre più digitale. A livello Europeo, ESET ha instaurato partnership efficaci in ambito pubblico e privato attingendo dall’expertise di entrambi i settori, oltre ad aver sviluppato rapporti di cooperazione nella ricerca con i principali progetti Europei in ambito scientifico e con le organizzazioni di sicurezza incaricate di difendere il cyberspazio.

Per ottenere il marchio “Cybersecurity Made in Europe£ di ECSO, le aziende devono dimostrare che:

– la sede centrale dell’azienda si trova in Europa;

– la maggior parte dei dipendenti sono impiegati in Europa;

– il mercato principale di riferimento è quello Europeo;

– siano rispettati i 10 requisiti di sicurezza di base ritenuti essenziali dall’ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) affinché i prodotti e i servizi di information e communication technology siano considerati sicuri.