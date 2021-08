Rubrik è leader nel Gartner Magic Quadrant per le soluzioni di Data Center Backup e Recovery

Rubrik, la Zero Trust Data Management Company, è stata riconosciuta da Gartner come leader nel nuovo Magic Quadrant per Data Center Backup e Recovery Solutions grazie alle soluzioni di Cloud Data Management e di recovery dagli attacchi ransomware. Rubrik si posiziona inoltre, per il secondo anno di fila, più a destra delle altre aziende nell’asse della completezza di visione. La valutazione è basata su criteri specifici che hanno analizzato la completezza di visione e l’abilità di esecuzione dell’organizzazione.

Rubrik continua ad innovare, annunciando recentemente nuovi progressi nel recovery da attacchi ransomware, nella valutazione del rischio di dati sensibili e nel recupero su grande scala. L’azienda ha attualmente più di 1.800 dipendenti in 18 paesi che supportano i suoi oltre 3.300 clienti in tutto il mondo. Rubrik è stata anche riconosciuta nella lista Forbes Cloud 100 delle migliori aziende di cloud privato al mondo nel 2020 e nel 2019, ed è stata recentemente nominata Publisher’s Choice in Data Recovery ai Global InfoSec Awards del 2021.

“Rubrik continua ad affrontare le tre principali sfide dei nostri clienti in materia di dati: il ripristino rapido dal ransomware, l’automazione delle operazioni sui dati, comprese quelle di backup/recovery, e l’accelerazione della transizione al cloud”, ha dichiarato Bipul Sinha, co-fondatore e CEO di Rubrik. “Rubrik sta rendendo possibile una vera resilienza informatica e operativa per le imprese di tutto il mondo, Introducendo per primi l’approccio Zero Trust Data Management per tutti coloro che interagiscono con i dati, in modo da poter contribuire a mantenere sicuro il business digitale dei nostri clienti.”

I Magic Quadrant raccolgono e sintetizzano una ricerca rigorosa e basata sui fatti in mercati specifici, fornendo una visione ad ampio raggio delle posizioni relative dei fornitori nei mercati in cui la crescita è elevata e la differenziazione dei fornitori è distinta. I fornitori sono posizionati in quattro quadranti: Leader, Challenger, Visionarie e Niche Player. La ricerca permette di ottenere il massimo dall’analisi di mercato in allineamento con il vostro business unico e le vostre esigenze tecnologiche.