Consorzio Italia Cloud presenta al Ministero dell’Innovazione e della Transizione Digitale la candidatura per il Cloud Nazionale

Sourcesense, PMI innovativa operante nel settore IT sui mercati italiano ed inglese e specializzata nelle soluzioni cloud-native basate su tecnologie “Open Source”, comunica che il Consorzio Italia Cloud – neo costituito e di cui la stessa Sourcesense è membro insieme ad altre realtà italiane che operano nell’area del cloud computing – ha presentato, in data 5 agosto, al Ministero dell’Innovazione e della Transizione Digitale (MITD) una manifestazione di interesse per la realizzazione e la gestione del Polo Strategico Nazionale (PSN) all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Consorzio Italia Cloud propone un modello di gestione e sviluppo del PSN che valorizzi le competenze e le infrastrutture degli operatori italiani pubblici e privati già presenti e operativi sul territorio al fine di supportare un efficace processo di digitalizzazione nel settore pubblico, in linea con quanto previsto dal PNRR, in grado di tutelare le libertà dei cittadini attraverso la gestione dei dati e degli aspetti di security e privacy, la sovranità digitale, l’interoperabilità, la trasparenza e l’uso efficiente delle risorse senza alcuna dipendenza tecnologica.

Il Consorzio Italia Cloud accoglie gli obiettivi di alto livello che il MITD ha posto in essere ed è pronto ad attuarli, attraverso la realizzazione delle norme tecniche di servizio che la nuova legge istitutiva assegna alla nascente Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Il Consorzio Italia Cloud, nato dalla confluenza naturale di realtà che condividono gli stessi valori e lo stesso approccio al mercato e non sulla base di alleanze strategiche, rimane aperto a tutte le aziende italiane che intendono contribuire a questo modello sulla base degli stessi principi.