ConnectWise e SentinelOne potenziano la partnership

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, ha rafforzato la partnership tecnologica strategica con ConnectWise, provider di business software per i TSP, per promuovere congiuntamente la battaglia contro i pirati informatici. La partnership consente di mettere a disposizione SentinelOne Control e SentinelOne Complete come prodotti standalone nella suite delle soluzioni offerte da ConnectWise. In precedenza, questi prodotti erano disponibili solo con i servizi SOC offerti con Fortify Endpoint, mentre oggi i TSP possono collaborare con ConnectWise sulla soluzione innovativa per il rilevamento e la risposta (EDR) di nuova generazione. In aggiunta, le due società sono impegnate sulle integrazioni personalizzate all’interno della piattaforma ConnectWise per assicurare un valore aggiunto ai Technology Partner.

La collaborazione tra i TSP e ConnectWise sui prodotti di SentinelOne, permette di personalizzare le offerte, garantendo una flessibilità e una scelta unica. I TSP possono distribuire offerte con o senza i servizi SOC al cliente, personalizzandole in base a ogni esigenza per proteggerlo dalle moderne minacce informatiche.

I Technology Partner che acquistano direttamente da ConnectWise ricevono assistenza e supporto immediati, con accesso al ConnectWise Partner Program e ad altre risorse volte a delineare strategie di go-to-market di maggior successo nel settore della cybersecurity.

SentinelOne Control, che rappresenta il core della soluzione Fortify Endpoint di ConnectWise, offre gli elementi essenziali per la sicurezza degli endpoint, tra cui la prevenzione, il rilevamento e la risposta, oltre a funzionalità aggiuntive come il controllo di dispositivi e del firewall degli endpoint. Consente poi la gestione della console da remoto facilitando il team IT e assicurando controlli approfonditi sugli endpoint.

SentinelOne Complete include il modulo Deep Visibility Threat Hunting che offre una mappatura avanzata, visibilità e capacità di risposta per i professionisti della sicurezza. Quando i TSP e i Managed Security Provider (MSP) subiscono un attacco, possono accedere ad analisi e dati approfonditi per identificare le possibili minacce. Individuando i cyberattacchi a livello di hardware – o rootkit – i TSP possono cercare di prevenire le minacce avanzate persistenti (APT), implementando azioni di remediation immediate.

“I TSP e i MSP hanno capito che la posta in gioco nella cybersecurity non è mai stata così alta, poiché ransomware, cyberattacchi e altre minacce emergenti stanno causando gravi incidenti a molte organizzazioni”, ha affermato Jason Magee, CEO di ConnectWise. “Siamo felici di collaborare con SentinelOne, e di offrire i prodotti EDR a tutti i nostri partner”.

ConnectWise offre un portfolio completo di soluzioni e servizi di sicurezza per ogni fase del percorso di cybersecurity di un TSP, garantendo il massimo della flessibilità e della scelta. Per i TSP che hanno sottoscritto soluzioni di SentinelOne e necessitano ulteriore assistenza, è possibile richiedere servizi SOC per assicurare il monitoraggio continuo delle minacce e la risposta attraverso un team di esperti di sicurezza.

“Molti TSP e MSP si affidano ancora ai tradizionali antivirus che hanno già dimostrato la loro inefficacia nel contrastare le minacce sempre più evolute”, ha affermato Nicholas Warner, Chief Operating Officer di SentinelOne. “La nostra piattaforma AI-powered, protegge alcune delle più grandi imprese e permette di implementare, senza soluzione di continuità, la cybersicurezza autonoma anche attraverso la partnership con ConnectWise”.