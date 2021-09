Augmented BI: TIBCO si conferma tra i leader

TIBCO ha annunciato di essere stata nominata leader nel report The Forrester Wave: Augmented BI Platforms, Q3 2021. Lo studio analizza i punti di forza dei vendor relativamente alla Business Intelligence (BI) aumentata (augmented), valutando le aziende attraverso una ricerca rigorosa basata su 25 parametri.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Michael O’Connell, chief analytics officer di TIBCO: «I mondi della BI, delle analytics, della data science e del data management sono in collisione e stanno convergendo, mentre noi continuiamo a innovare e ad adattarci agli ecosistemi di business in rapido mutamento. Questo posizionamento di TIBCO come leader nella BI aumentata si aggiunge al riconoscimento di TIBCO da parte dei maggiori analisti come leader nelle analytics. Consideriamo ciò come una conferma della visione di TIBCO sulle analytics iperconvergenti, in cui la combinazione delle analytics visuali e della data science con i dati in tempo reale conducono a decisioni migliori e risultati di business ad alto valore aggiunto».

Il report Forrester Wave: Augmented BI Platforms, Q3 2021 ha assegnato a TIBCO i punteggi più elevati possibili nei criteri di machine learning per i citizen data scientist, la funzionalità di machine learning per i data scientist, le query in linguaggio naturale, la connettività cloud e gli ambienti ibridi, oltre allo sviluppo di app translytical low-code.

Secondo il report Forrester, TIBCO Spotfire unisce tutte le analytics avanzate – data science, geolocalizzazione, streaming. TIBCO Spotfire offre uno straordinario insieme di funzionalità avanzate su una singola piattaforma – un numero impressionante di visualizzazioni dati complesse, altamente interattive (un differenziatore che viene sottolineato dai clienti di riferimento); analytics avanzate geospaziali, grafiche e in rete e circa una dozzina di modelli ML pre – configurati.

Il prodotto comprende anche Spotfire Data Streams, una funzione di streaming analytics altamente differenziata che può essere impostata semplicemente attraverso la connessione a una sorgente dati in streaming, mentre la maggior parte delle piattaforme concorrenti richiedono ulteriori sforzi d’integrazione per ottenere lo stesso risultato.

TIBCO Spotfire 11 offre workflow embedded di data science, estendendo l’utilizzo a non-sviluppatori, mentre Spotfire Mods aiuta lo sviluppo low-code di applicazioni personalizzate di visual analytics, accelerando l’innovazione dei clienti. Spotfire, più di una semplice soluzione di dashboarding BI, scala su imprese di qualsiasi dimensione, soddisfacendo casi d’uso semplici o avanzati e risponde all’intero spettro di utenti innovativi e guidati dai dati, tra cui analisti, cittadini data scientist e data scientist.

TIBCO continua a aggiungere miglioramenti innovativi, compreso un insieme generazionale di funzionalità analitiche immersive, smart e in tempo reale. Ciò accresce il valore di business riducendo il tempo che intercorre tra gli eventi di business e le analytics, gli insight e le conseguenti azioni.