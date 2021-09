Software AG aiuta ad automatizzare il calcolo OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Software AG ha lanciato un’applicazione verticale per automatizzare il calcolo dell’OEE (Overall Equipment Effectiveness) per la propria piattaforma Cumulocity IoT. L’OEE, letteralmente “efficienza generale dell’impianto”, è il principale indicatore percentuale che rappresenta il rendimento globale di una risorsa produttiva o di un insieme di risorse. La nuova applicazione consentirà ai produttori di qualsiasi dimensione di raccogliere ed elaborare i dati chiave man mano che vengono creati fornendo rapidamente indicazioni sull’efficacia della produzione. Monitorando disponibilità, prestazioni e qualità della linea di produzione, le organizzazioni possono essere più reattive alle inefficienze nelle loro operation, prevenire i fermi macchina e sfruttare i dati per ridurre i costi.

Le aziende sono in grado di calcolare il proprio OEE da molti anni, ma molti di questi processi che si basano sulla raccolta e sull’analisi manuale dei dati non avvengono in tempo reale ed in molti casi generano report su base giornaliera. La nuova OEE app di Software AG consente invece di fornire report anche ogni minuto, permettendo di reagire in modo efficace ogni volta che si identifichi un malfunzionamento.

“Sia che si tratti di individuare problemi che causano prodotti difettosi – e quindi sprechi – o di identificare un utilizzo eccessivo o un sottoutilizzo delle apparecchiature, i guadagni in termini di efficacia che le aziende possono ottenere attraverso l’OEE sono significativi” spiega Stefan Sigg, CPO di Software AG. “Fino ad ora, l’OEE in tempo reale è stato il dominio di produttori molto grandi che spendono centinaia di milioni in grandi implementazioni MES. Diventare più efficienti nella produzione è un obiettivo chiave non solo per le aziende stesse, ma anche per le catene di approvvigionamento globali e le iniziative di sostenibilità.”

La nuova applicazione di Software AG è quindi disponibile come componente aggiuntivo alla piattaforma Cumulocity IoT.

Il recente Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2021, che posiziona Software AG come leader, sottolinea l’importanza di una solida piattaforma di base che consenta di costruire applicazioni su di essa. “Queste applicazioni sono importanti, in quanto sono ciò che i lavoratori in prima linea nelle industrie ad alta intensità di asset utilizzano per aggiungere valore nei loro ruoli, calcolando l’efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE), monitorando i KPI o prevedendo quando è probabile che componenti critici si guastino”.

Aggiunge Giulio Ballarini, Sales VP & Country Manager di Software AG in Italia: “Le imprese manufatturiere hanno bisogno di una piattaforma di base, ma anche della libertà e della flessibilità di costruirci sopra delle applicazioni che migliorino le loro operation quotidiane. La tecnologia deve arrivare nelle mani delle persone in produzione perché abbia un impatto significativo sulla produttività e sui risultati dell’organizzazione. Noi aiutiamo i nostri clienti a fare questo attraverso le nostre piattaforme Cumulocity IoT e TrendMiner“.

I clienti possono provare in free trial la nuova applicazione OEE scaricandola senza costi aggiuntivi dall’app store Cumulocity IoT ed utilizzarla successivamente con un modello pay-per-use. È anche disponibile per i produttori di apparecchiature intelligenti da incorporare nei loro macchinari in fase di produzione, per differenziarli e aumentare il valore per i loro clienti. In alcuni casi può essere impostata per iniziare a vedere i risultati già entro pochi giorni.

Per provare l’app, è possibile richiedere una demo CLICCANDO QUI.