Analytics e data protection: così cresce HPE GreenLake

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato un’ampia serie di nuovi servizi cloud per la piattaforma edge-to-cloud HPE GreenLake, in grado di offrire ai clienti funzionalità uniche per alimentare la trasformazione digitale delle loro applicazioni e dei loro dati.

L’annuncio rappresenta l’ingresso di HPE in due grandi mercati del software in forte crescita: analitica unificata e protezione dei dati. Insieme, queste innovazioni accelerano ulteriormente la transizione di HPE a società di servizi cloud e offrono ai clienti maggiore scelta e libertà per la loro strategia aziendale e IT, con una piattaforma aperta e moderna che offre un’esperienza cloud accessibile ovunque.

Come cresce il portafoglio di servizi cloud HPE GreenLake

Le nuove offerte, che si aggiungono a un portafoglio di servizi cloud HPE GreenLake in costante crescita, consentono ai clienti di innovare con agilità, a costi inferiori e includono:

HPE GreenLake for analytics : servizi cloud di analitica unificati e aperti per modernizzare i dati e le applicazioni ovunque risiedano: on-premise, all’edge e nel cloud.

: servizi cloud di analitica unificati e aperti per modernizzare i dati e le applicazioni ovunque risiedano: on-premise, all’edge e nel cloud. HPE GreenLake for data protection : disaster recovery e servizi cloud di backup per aiutare i clienti ad affrontare attacchi ransomware e proteggere i dati dall’edge al cloud.

: disaster recovery e servizi cloud di backup per aiutare i clienti ad affrontare attacchi ransomware e proteggere i dati dall’edge al cloud. HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework and automation tools: un set completo e comprovato di competenze metodologiche e strumenti di automazione per accelerare e ridurre i rischi nel percorso verso un’esperienza cloud ovunque

Come sottolineato in una nota ufficiale da Antonio Neri, presidente e CEO di HPE: «Il mercato dei software di analytics e di gestione dei big data, che IDC prevede raggiungerà i 110 miliardi di dollari entro il 2023, è maturo per una rivoluzione, perché i clienti sono in cerca di una soluzione ibrida per i datasets aziendali on-premise e all’edge. I dati sono al centro di ogni iniziativa di innovazione, in ogni settore, eppure le organizzazioni sono state costrette ad accontentarsi di piattaforme di analytics legacy prive di funzionalità cloud-native, o a migrazioni forzate e complesse verso il cloud pubblico, che richiedono ai clienti di adottare nuovi processi ed espongono al rischio di vendor lock-in. I nuovi servizi cloud HPE GreenLake per l’analitica consentono ai clienti di superare questi compromessi e offrono loro una piattaforma per unificare e modernizzare i dati ovunque. Insieme ai nuovi servizi cloud HPE GreenLake per la protezione dei dati, HPE offre ai clienti una piattaforma esclusiva per proteggere e sfruttare l’intero valore dei loro dati, dall’edge al cloud».

HPE continua ad accelerare lo sviluppo della piattaforma edge-to-cloud HPE GreenLake. La piattaforma HPE GreenLake ha ora più di 1.200 clienti e 5,2 miliardi di dollari in valore contrattuale totale. Nel terzo trimestre del 2021, HPE ha annunciato che il tasso di rendimento annuale dell’azienda è aumentato del 33% anno su anno e gli ordini as-a-service sono aumentati del 46% anno su anno. Più di recente, HPE ha annunciato che la piattaforma HPE GreenLake è stata scelta da Woolworths Group , il più grande rivenditore di Australia e Nuova Zelanda, e dalla National Security Agency degli Stati Uniti.

HPE GreenLake lancia i primi servizi cloud-native di analitica unificata del settore e Data Lakehouse ottimizzati per ambienti ibridi

HPE GreenLake per l’analitica unificata consente ai clienti di accelerare le iniziative di modernizzazione, per tutti i dati, dall’edge al cloud. Disponibili sulla piattaforma edge-to-cloud HPE GreenLake, i nuovi servizi cloud sono progettati per essere cloud-native ed evitare complesse migrazioni di dati al cloud pubblico, fornendo una piattaforma di analitica unificata e elastica per dati e applicazioni on-premise, all’edge e nei cloud pubblici. Ora i team di analitica e data science possono sfruttare la prima soluzione cloud-native on-premise del settore, ampliare i Lakehouse Apache Spark e accelerare i flussi di lavoro di AI e ML.

I nuovi servizi cloud HPE GreenLake includono:

HPE Ezmeral Unified Analytics : la prima piattaforma unificata e moderna di analitica e data lakehouse del settore, ottimizzata per l’implementazione on-premise ed estesa dall’edge al cloud.

: la prima piattaforma unificata e moderna di analitica e data lakehouse del settore, ottimizzata per l’implementazione on-premise ed estesa dall’edge al cloud. HPE Ezmeral Data Fabric Object Store : il primo object store nativo di Kubernetes del settore, ottimizzato per le prestazioni di analitica, che fornisce l’accesso ai set di dati edge to cloud.

: il primo object store nativo di Kubernetes del settore, ottimizzato per le prestazioni di analitica, che fornisce l’accesso ai set di dati edge to cloud. Espansione dell’ecosistema di partner HPE Ezmeral: HPE Ezmeral Marketplace offre una serie in rapida crescita di soluzioni full-stack convalidate dai partner ISV, che consentono ai clienti di creare i propri motori di analitica. Ciò include il nuovo supporto di NVIDIA, PepperData e Confluent e progetti open source come Apache Spark. HPE ha aggiunto 37 partner ISV a HPE Ezmeral Marketplace da quando è stato introdotto per la prima volta nel marzo 2021, offrendo un supporto aggiuntivo dello stack dell’ecosistema di casi d’uso e workload core per i clienti, inclusi casi d’uso di big data e AI/ML

HPE affronta direttamente le minacce informatiche e il ransomware con i nuovi servizi cloud HPE GreenLake per proteggere i dati dei clienti dall’edge al cloud

HPE è entrata nel mercato in rapida crescita della protezione dei dati as-a-service con HPE GreenLake per la protezione dei dati, nuovi servizi cloud progettati per modernizzare la protezione dei dati dall’edge al cloud, superare gli attacchi ransomware e fornire un rapido ripristino dei dati.

HPE Backup and Recovery Service : offerta di backup as a service che fornisce orchestrazione e automazione policy-based per il backup e la protezione delle macchine virtuali dei clienti nel cloud ibrido, eliminando le complessità della gestione dell’hardware, del software e dell’infrastruttura cloud di backup.

: offerta di backup as a service che fornisce orchestrazione e automazione policy-based per il backup e la protezione delle macchine virtuali dei clienti nel cloud ibrido, eliminando le complessità della gestione dell’hardware, del software e dell’infrastruttura cloud di backup. HPE GreenLake for Disaster Recovery: dopo la chiusura dell’ acquisizione di Zerto , HPE prevede di fornire il servizio di ripristino di emergenza leader del settore di Zerto as a service tramite HPE GreenLake, per aiutare i clienti a riprendersi in pochi minuti dagli attacchi ransomware. Zerto offre i tempi di ripristino migliori della categoria senza influire sulle operazioni aziendali, per tutti gli scenari di ripristino.

HPE accelera l’adozione di modelli operativi Cloud-Everywhere con il framework collaudato e strumenti di automazione e intelligence Data-Driven

HPE ha inoltre annunciato una serie comprovata di metodologie e strumenti di automazione per consentire alle organizzazioni di adottare un approccio basato sui dati per ottenere il modello operativo cloud ottimale in tutti gli ambienti: