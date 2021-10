F-Secure: al via SPATIAL, il progetto finanziato dall’UE per un’IA più affidabile per la cyber security

La società di sicurezza informatica F-Secure ricercherà i progressi nell’intelligenza artificiale affidabile come parte di SPATIAL (Security and Privacy Accountable Technology Innovations, Algorithms, and machine Learning), un nuovo progetto finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 della Commissione europea. Lo sforzo collaborativo coinvolge il mondo accademico e l’industria per aumentare l’affidabilità e la sicurezza dell’intelligenza artificiale e della gestione dei dati nelle applicazioni di cyber security.

“Un’intelligenza artificiale sicura è la base per un’IA affidabile”, dichiara Matti Aksela, Vice President of Artificial Intelligence di F-Secure. “Siamo onorati di essere un partner chiave in questa fantastica collaborazione che ci offre ancora più opportunità per progettare, sviluppare e valutare metodi per migliorare la resilienza delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale utilizzate oggi nella sicurezza informatica.”

I sistemi basati sull’intelligenza artificiale di F-Secure analizzano una media di 7 miliardi di query online, 6 miliardi di eventi comportamentali e milioni di campioni di file sospetti e URL al giorno. Ciò richiede costanti progressi nell’apprendimento automatico, che l’azienda utilizza per rilevare malware dal 2006 e continua a distinguersi nell settore con il pluripremiato Project Blackfin, un’iniziativa che sviluppa metodi innovativi basati sull’apprendimento automatico per affrontare le sfide della sicurezza informatica.

“Gli obiettivi di SPATIAL in materia di privacy dei dati, ingegneria della resilienza e responsabilità sono tutti in linea con i nostri impegni nell’ambito dell’intelligenza artificiale”, aggiunge Aksela. “Siamo orgogliosi di far parte della missione per ottenere un’intelligenza artificiale sicura e affidabile attraverso una maggiore trasparenza, preparazione agli attacchi e rispetto per la riservatezza dei dati dei clienti.”

SPATIAL riunisce F-Secure e le migliori menti in ambito IA del mondo accademico e industriale in tutta Europa, con la partecipazione di Delft University of Technology (Paesi Bassi), Montimage (Francia), Mainflux Labs (Serbia), Telefonica Investigacion y Desarrollo (Spagna), Fraunhofer Society (Germania), University College Dublin (Irlanda), University of Tartu (Estonia), NEC Laboratories Europe GmbH (Germania), Erasmus University Rotterdam (Paesi Bassi), Australo Interinnov Marketing Lab SL (Spagna) e Reaktor (Finlandia).

“È entusiasmante collaborare con F-Secure in questa iniziativa per rispondere ai principali punti nell’agenda dell’UE sull’affidabilità dell’IA”, afferma il dott. Aaron Ding, coordinatore del consorzio di SPATIAL. “La consolidata e riconosciuta ricerca e sviluppo di F-Secure nell’intelligenza artificiale e nella sicurezza informatica accelererà sicuramente il trasferimento di conoscenze del nostro progetto per la tecnologia e l’impatto sociale”.

Il progetto SPATIAL ha ricevuto finanziamenti nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea, in base alla convenzione di sovvenzione n. 101021808.