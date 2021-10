Ocean Winds sceglie l’Automazione Low-Code Appian

Ocean Winds, azienda specializzata nel settore dell’energia eolica, sta utilizzando la Piattaforma di Automazione Low-Code Appian per automatizzare rapidamente complessi processi di business in tutta l’azienda. Utilizzando Appian, la società ha digitalizzato i flussi di lavoro nelle operations e nella gestione dei dipendenti, producendo 12 applicazioni in 8 mesi. La combinazione di una piattaforma di Automazione Low-Code con un approccio agile allo sviluppo di applicazioni ha permesso all’azienda di energia eolica di ottenere un risparmio di tempo di oltre il 25%, e di costi per oltre il 75%.

Ocean Winds (OW), una joint venture costituita nel 2019 da EDP Renewables (EDPR) ed ENGIE, opera in 8 paesi in Europa, Stati Uniti e Asia. Al momento della formazione, l’azienda ha dovuto definire il suo modello operativo e contemporaneamente mappare e automatizzare i suoi processi aziendali. La necessità di avere sia la velocità di sviluppo che la potenza di automazione ha portato Ocean Winds a scegliere Appian.

Automazione Low-Code: applicazioni create in settimane, non anni

Come sottolineato in una nota ufficiale da José Miguel Mesa Pérez, Business Process Excellence & Communications Director di Ocean Winds: «Avevamo bisogno di uno strumento potente, agile e sicuro che ci permettesse di unire persone, processi e dati in un unico ambiente. Appian ha superato le nostre aspettative e ci ha fornito una piattaforma completa di Automazione Low-Code che possiamo adattare alle nostre esigenze e al nostro modello operativo in modo rapido. Ora possiamo creare applicazioni in settimane, anziché in mesi e anni».

Ocean Winds ha digitalizzato e automatizzato diversi flussi di lavoro in tutta l’azienda per migliorare le operations, accelerando il processo decisionale e migliorando la produttività, liberando così i dipendenti dal lavoro ripetitivo. OW for Work è una delle applicazioni Appian di Ocean Winds. In precedenza, Ocean Winds non disponeva di un luogo digitale per tracciare e mostrare i risultati del lavoro. Questa applicazione di People Management stabilisce, valuta, comunica e consulta gli indicatori di prestazione chiave dei dipendenti a tutti i livelli. La soluzione, visiva e semplice, crea una user experience semplificata per i dipendenti e per il management.

Per Miguel A. Gonzalez Serrano, Area Vice President di Appian Iberia: «Ocean Winds ha dimostrato la versatilità della piattaforma di automazione low-code Appian. L’azienda è stata in grado di adattarsi rapidamente alle esigenze dei propri clienti e del proprio business, aumentando al contempo la velocità e l’efficienza delle proprie operations».