Avaya lancia Avaya Experience Builders

Avaya Experience Builders è una nuova iniziativa di Avaya che intende riunire a livello globale i servizi, i partner e gli sviluppatori di Avaya in un ecosistema progettato per aiutare le aziende a creare esperienze rilevanti per dipendenti e clienti, ovunque e ogni volta che avvertano l’esigenza di potenziare la comunicazione e la collaborazione. Le esigenze dei clienti sono cambiate radicalmente e l’ecosistema Avaya è in grado di operare in modo unico per offrire esperienze evolute ed efficaci a clienti e dipendenti attraverso Avaya OneCloud™, la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale.

“L’esperienza legata alla interazione con i brand oggi per i consumatori è più importante dei prodotti e dei servizi acquistati. Ogni azienda deve orchestrare momenti memorabili che alimentino il coinvolgimento, la soddisfazione e la fedeltà di clienti e dipendenti”, dichiara Jim Chirico, CEO di Avaya. “Le aziende si rivolgono ad Avaya proprio per la nostra competenza nella costruzione di esperienze migliori. Esperienze che ormai in un mondo basato sul cloud non passano più attraverso l’utilizzo di app monolitiche ma devono essere componibili. La nostra iniziativa Experience Builders fornisce esperienze di comunicazione e collaborazione su misura, coinvolgenti e comode che consentono alle aziende di costruire relazioni più profonde con i clienti e generare nuove fonti di reddito”.

Avaya Experience Builders rende più facile per le aziende creare e fornire queste esperienze anche utilizzando funzionalità di sviluppo limitate o isolate, fornendo l’adeguato supporto allo sviluppo congiunto, che si tratti semplicemente di sottoscrivere esperienze personalizzate già esistenti, che sia necessario svilupparne di completamente nuove o che si debba fare leva sullle tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI) per consentire agli utenti finali di comporle autonomamente.

“Costruire il futuro richiede un nuovo modo di pensare alla progettazione e allo sviluppo dell’esperienza”, aggiunge Simon Harrison, CMO, Avaya. “Avaya si impegna a rimanere a fianco dei clienti per aiutarli ad affrontare nuove sfide lavorative flessibili attraverso l’innovazione. Avaya Experience Builders, in quanto comunità di partner e sviluppatori, fornisce alle aziende capacità di sviluppo e implementazione di “Total Experience” senza precedenti e le mette in grado di navigare con maggiore sicurezza in acque inesplorate mentre avanziamo tutti verso una nuova realtà”.

“Con l’introduzione di Avaya Experience Builders, Avaya riconosce la necessità per le aziende di espandere le proprie capacità oltre le mura aziendali per includere partner, sviluppatori e persino clienti in un ecosistema che crea esperienze basate sull’intelligenza artificiale“, commenta Zeus Kerravala, ZK Research. “L’esperienza unica di Avaya, l’ampio numero di partner tecnologici, la significativa portata del canale e l’enorme base di clienti globale rappresentano uno dei più grandi ecosistemi di questo tipo disponibili oggi”.

Componenti principali di Avaya Experience Builders

People:

Oltre 250 partner tecnologici, tra cui fornitori di tecnologie IA

Oltre 32.000 aziende in Avaya DevConnect

Oltre 154.000 sviluppatori registrati, 24.000 dei quali utilizzano Avaya OneCloud CPaaS

7.200 partner di canale e agenti

Solutions and Tools:

Avaya Hybrid Cloud Services, Omnichannel Services e AI Services: potenti strumenti, inclusi framework, connettori e flussi di lavoro predefiniti per risolvere problemi complessi e casi d’uso. Sono incluse oltre 40 API (numero in crescita) per connettere i sistemi Avaya esistenti con nuove applicazioni cloud che affrontano use case relati al lavoro ibrido.

· Avaya OneCloud, la nota piattaforma di comunicazione e collaborazione che fornisce le basi per comporre nuove esperienze. Avaya OneCloud comprende Avaya OneCloud UCaaS, Avaya OneCloud CCaaS e Avaya OneCloud CPaaS, di recente insignita del premio Best CPaaS del 2021 da UC Today.

· Vision sull’Intelligenza Artificiale – Avaya ha recentemente ottenuto il premio Best Use of AI per il 2021 da UC Today (gruppo di analisti del settore).