Retail: Akamai partecipa a ForumRetail

Seppur sia stato messo a dura prova nel 2020 e inizio 2021 dalle continue restrizioni, il settore retail in Italia sembra essere in ripresa. Secondo l’analisi semestrale condotta da Confimprese, infatti, nel corso del 2021 apriranno 828 nuovi punti vendita, con un incremento di quasi l’8% rispetto al numero di negozi attuale, e superiore alle attese di inizio anno. La pandemia, comunque, ha dato una forte spinta all’evoluzione del settore, verso un modello ibrido cosiddetto “phygital”, in cui la commistione tra canale fisico e digitale è sempre più pervasiva.

Domani, mercoledì 27 ottobre alle 11:45, Alessandro Rivara, Sales Manager di Akamai Italia, approfondirà il tema nel corso di un evento in live streaming dal titolo “Digital Transformation – Fattori Critici di successo: coinvolgimento dell’utente, personalizzazione e prevenzione delle frodi”. Il webinar fa parte dei numerosi incontri e conferenze del secondo capitolo di ForumRetail – il più grande hub di networking tecnologico per la community del mondo del retail, giunto quest’anno alla ventunesima edizione e di cui Akamai, in qualità di esperto e osservatore del settore, è Executive Partner.

Akamai Technologies, la soluzione più affidabile a livello mondiale per la protezione e la delivery di esperienze digitali, supporta da oltre 20 anni la crescita del business digitale attraverso servizi di Content Delivery Network, sicurezza informatica e soluzioni software per migliorare la fruizione dei contenuti on line.

Come sottolineato in una nota ufficiale dallo stesso Alessandro Rivara, Sales Manager di Akamai Technologies: «L’accelerazione della crescita dell’e-commerce favorita dalla pandemia ha generato grandi opportunità per i brand retail di sfruttare nuovi modelli di coinvolgimento della clientela. I retailer che vogliono avere successo nell’era phygital non possono che cogliere la sfida di trasformare il processo di acquisto in una vera e propria esperienza personalizzata, esclusiva ed emozionante, senza rinunciare a difendere il proprio business e gli utenti dalle minacce informatiche. Grazie alla Akamai Intelligent Platform e alla consolidata esperienza maturata sul campo, Akamai si posiziona come osservatore privilegiato su tutto il settore, supportando i più grandi Retailer mondiali nel loro processo di Digital Transformation».

L’evento in streaming avrà luogo il 27 ottobre alle 11:45 e per partecipare è necessario iscriversi a ForumRetail sulla pagina dedicata.