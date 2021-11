OneTrust: webinar ed e-book gratuiti sul trattamento e trasferimento dei dati

OneTrust ha recentemente presentato un nuovo webinar e lanciato due e-book inerenti il trasferimento e il trattamento dei dati. Si tratta di materiali scaricabili o visualizzabili gratuitamente.

Webinar: Registro dei Trattamenti

La tracciabilità dei dati è una componente critica di qualsiasi programma sulla privacy. Capire come i dati circolino all’interno dell’azienda è un prerequisito per essere in grado di proteggere i dati e analizzarli per individuare i rischi. Queste le tematiche del nuovo webinar targato OneTrust e visualizzabile gratuitamente.

Guida in 6 step dell’EDPB per il Trasferimento dei Dati

L’EDPB ha adottato le direttive sulle misure supplementari per il trasferimento dei dati in un paese terzo per aiutare gli esportatori di dati a mantenere la conformità con la legge sulla protezione dei dati dell’UE. In questa guida è possibile trovare tutto quello che può servire sull’argomento.

Guida Definitiva Sui Requisiti Per Il Trasferimento Dei Dati

L’eBook esplora la sentenza della CJEU nel caso Schrems II e come ha cambiato il modo in cui le aziende che operano in Europa devono pensare ai trasferimenti internazionali di dati.