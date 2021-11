Check Point Mind: cybersecurity alla portata di tutti

Check Point Software Technologies, tra i principali fornitori di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha annunciato Check Point Mind, un portale dedicato alla formazione a cui partecipano oltre 200 aziende tra le più accreditate nel mondo dell’apprendimento. Gli utenti possono registrarsi al portale o accedere gratuitamente, e scegliere tra una vasta offerta di corsi e programmi di insegnamento proposti da oltre 200 partner. Il pagamento può avvenire tramite carta di credito o Check Point Learning Credits.

Nell’agosto del 2021 il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato le principali aziende del settore tecnologico per discutere i problemi della sicurezza informatica, tra cui la necessità di assumere e formare più professionisti in questo ambito. Solo negli USA mancano quasi 465.000 professionisti della cybersecurity, mentre a livello mondiale questa carenza è stimata in circa 2,72 milioni di persone.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Liat Doron, vicepresidente per l’apprendimento e la formazione di Check Point Software Technologies: «Con gli attacchi informatici in continuo aumento e le cyber minacce sempre più sofisticate, l’obiettivo di Check Point Software, da sempre impegnata a diffondere la cybersecurity, è quello di rendere accessibili educazione e conoscenze. Con Check Point Mind vogliamo dotare chiunque, dagli studenti ai top manager, delle conoscenze e delle competenze di sicurezza informatica utili a soddisfare la crescente domanda mondiale di professionisti in questo ambito».

Alcuni dei programmi disponibili nel portale Check Point Mind includono: