IRIDEOS promuove lo sviluppo del cloud europeo

Si rafforza l’impegno di IRIDEOS nelle iniziative europee per garantire servizi cloud di ultima generazione, sicuri e attenti alla sovranità dei dati.

Il player del mondo cloud italiano con tre diverse piattaforme certificate AgID e accreditate presso la Commissione Europea sin dal 2015 ha, infatti, annunciato di essere tra i primi membri dell’Alleanza Europea per i dati, l’Edge e il Cloud.

L’Alleanza ha preso il via il 14 dicembre con il primo incontro di lancio, ospitato dalla Commissione Europea e presieduto da Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato Interno, nel quale erano presenti le aziende fondatrici, tra cui IRIDEOS.

I dati, le infrastrutture e i servizi Cloud sono fattori chiave per la trasformazione digitale dell’Europa. La European Alliance for Industrial Data, Edge e Cloud mira a rafforzare la posizione dell’Unione Europea con piani di investimento strategici per soddisfare le esigenze digitali di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni attraverso tecnologie informatiche sicure, sostenibili sotto il profilo ambientale ed interoperabili. Requisiti fondamentali anche per aumentare la competitività dell’industria europea nel mondo del Cloud e assicurare in tal modo la piena sovranità dei dati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Danilo Vivarelli, Amministratore Delegato di IRIDEOS: «Siamo fieri di far parte dell’Alliance e di poter dare il nostro contributo alla definizione del Cloud europeo di nuova generazionea. Infrastruttura e servizi Cloud interoperabili, sicuri e sostenibili costituiscono un tassello strategico per favorire l’innovazione nell’intero sistema produttivo europeo».

La notizia dell’avvio della Alliance è stata pubblicata il 14 dicembre sul sito web della Commissione Europea.