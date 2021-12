Project Informatica (HIG Capital) acquisisce Extraordy

H.I.G. Europe (“H.I.G.”) – filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con oltre 45 miliardi di dollari di capitale in gestione – annuncia che la propria portfolio company affiliata Project Informatica ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto di una quota di maggioranza in Extraordy (“Extraordy” o la “Società”).

Basata a Milano, Extraordy è un partner Red Hat Training e supporta l’applicazione della tecnologia e delle soluzioni open source Red Hat per la gestione del cloud ibrido delle imprese. Extraordy resterà un’entità autonoma e continuerà ad essere guidata dal suo fondatore Gaetano La Rosa che ricoprirà il ruolo di CEO.

L’acquisizione di Extraordy rappresenta il sesto add-on completato da Project Informatica da quando è stata acquisita da una affiliata di H.I.G. nel mese di luglio del 2020.

La combinazione di Extraordy con il Gruppo Project rappresenta un importante passo verso il consolidamento di un player di riferimento nel mondo IT in Italia. L’acquisizione di nuove competenze per la gestione del cloud ibrido, segmento di mercato in forte crescita in Italia e all’estero, permetterà una importante attività di cross-selling e una forte spinta alla crescita del Gruppo.

Gli attuali azionisti di Extraordy rimangono coinvolti nella gestione con una quota di minoranza nella Società.

Gaetano La Rosa, fondatore e CEO di Extraordy, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di questa operazione che, portandoci all’interno di un player nazionale di riferimento IT, ci permetterà di esprimere sempre meglio la nostra mission legata alla condivisione della conoscenza nel mondo Open Source, di portare i nostri clienti verso la digital transformation e verso il cloud, attraverso una migliore conoscenza, implementazione e gestione delle soluzioni Red Hat”.

Alberto Ghisleni, fondatore e CEO di Project Informatica, ha aggiunto: “L’acquisizione di Extraordy porta all’interno del Gruppo Project una competenza unica nel panorama IT italiano. I nostri clienti beneficeranno di servizi e competenze di eccellenza per la migrazione dei propri sistemi verso soluzioni cloud”.

Raffaele Legnani, Managing Director a capo dell’ufficio di H.I.G. in Italia, ha concluso: “L’acquisizione di Extraordy, sesto add-on completato da luglio 2020, è in linea con la strategia di aggiungere competenze e servizi preziosi all’offerta che Project Informatica rivolge ai propri clienti. Siamo orgogliosi del percorso di crescita che il Gruppo Project ha intrapreso con l’obiettivo di diventare un player di riferimento nel settore IT in Italia”.

Nell’operazione, il fondo H.I.G. è stato assistito dallo studio legale Pavia e Ansaldo e da Studio Spada Partners per gli aspetti di financial e tax due diligence. Extraordy è stata assistita dallo studio legale Gianni & Origoni.