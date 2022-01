HANNOVER MESSE 2022 rinviata all’inizio di giugno

Deutsche Messe AG, in stretta collaborazione con l’Advisory Board degli espositori e le associazioni partner VDMA (Association of German Mechanical and Plant Engineering) e ZVEI (Central Association of German Electrical Engineering and Digital Industry), ha posticipato la HANNOVER MESSE 2022 alla data 30 maggio-2 giugno.

L’edizione era prevista originariamente il mese di aprile.

“A causa di un’incidenza dei contagi Covid ancora alta in Germania e in molti paesi limitrofi, abbiamo deciso insieme ai nostri espositori di rinviare la HANNOVER MESSE. L’anno scorso ci ha dimostrato che i mesi estivi sono i migliori per i grandi eventi durante questa pandemia. Dato che al momento non siamo in grado di fare previsioni in merito ad un miglioramento della situazione Covid entro aprile, la nuova data offre ai nostri clienti la massima sicurezza di pianificazione possibile in modo che possano presentare le loro innovazioni alla fiera industriale più importante del mondo” ha affermato il Dr. Jochen Köckler, CEO di Deutsche Messe AG.