SAS lancia SAS Skill Builder for Students 

SAS Skill Builder for Students è un portale di apprendimento virtuale gratuito, con una dimensione internazionale, attivo 24/7 che offre l’accesso a software SAS, e-learning e certificazioni, oltre a consigli di carriera e suggerimenti su come entrare in contatto con i datori di lavoro.

La richiesta di talenti in ambito Data Science è, infatti, sempre più elevata. Per questo SAS ha annunciato un nuovo programma dedicato agli studenti per migliorare le competenze legate al mondo dei dati e della loro analisi e per ottenere certificazioni preziose e sempre più richieste dalle aziende.

Con SAS Skill Builder for Students, gli studenti possono sviluppare competenze analitiche in grado di aiutarli nella loro carriera professionale: esplorare i singoli corsi o ottenere certificazioni ricercate nel mondo del lavoro, il tutto online, in qualsiasi momento e in maniera gratuita. Skill Builder for Students fornisce tutto ciò di cui gli studenti hanno bisogno, dall’e-learning ai percorsi di certificazione guidati, alla preparazione degli esami e alla partecipazione a questi ultimi ad un prezzo speciale.

Come spiegato in una nota ufficiale alla stampa da Lynn Letukas, Senior Director of Global Academic Programs and Certifications di SAS: «Per gli studenti on è mai stato così facile imparare SAS e applicare le competenze acquisite in una carriera che li appassiona. SAS Skill Builder for Students evidenzia il nostro continuo impegno a far crescere la prossima generazione di esperti di Data Science a mettere in contatto le aziende con i talenti di cui hanno bisogno».

Il percorso per una carriera di successo negli analytics

Lo scorso anno, più di 143.000 annunci di lavoro inserivano SAS come una delle competenze desiderate, secondo Emsi Burning Glass, un aggregatore di dati sul mercato del lavoro. SAS Skill Builder for Students può aiutare più studenti ad avere tutte le caratteristiche necessarie per quelle posizioni, fornendo l’accesso a:

Software gratuito basato su cloud: SAS OnDemand for Academics e SAS Viya for Learners.

SAS OnDemand for Academics e SAS Viya for Learners. E-learning grauito: Corsi relativi a competenze fondamentali come l’alfabetizzazione dei dati e l’analisi dei dati point-and-click, la programmazione, l’analisi visiva e le statistiche visive, l’analisi statistica, la modellazione predittiva e l’apprendimento automatico.

Corsi relativi a competenze fondamentali come l’alfabetizzazione dei dati e l’analisi dei dati point-and-click, la programmazione, l’analisi visiva e le statistiche visive, l’analisi statistica, la modellazione predittiva e l’apprendimento automatico. Percorsi di certificazione per semplificare la preparazione alla certificazione in Data Science e altre certificazioni SAS.

per semplificare la preparazione alla certificazione in Data Science e altre certificazioni SAS. Sconti esclusivi per l’esame di certificazione per gli studenti che si registrano al programma.

per l’esame di certificazione per gli studenti che si registrano al programma. Badge digitali che certificano alle aziende le competenze acquisite in aree come data visualization e machine learning.

che certificano alle aziende le competenze acquisite in aree come data visualization e machine learning. Risorse aggiuntive per la propria carriera per ispirare gli studenti e aiutarli ad nel loro percorso professionale. Gli studenti possono scoprire cosa significa essere un data scientist e un professionista in ambito analisi dei dati, come distinguersi ed entrare in contatto con aziende che offrono un lavoro che li appassiona.

Per accedere a SAS Skill Builder for Students è necessario un indirizzo e-mail con dominio accademico.

Avere successo in un mondo guidato dai dati

SAS Skill Builder for Students incorpora dati da una varietà di settori diversi per creare un’esperienza preziosa e rilevante. Gli studenti possono anche acquisire una delle competenze più preziose per il successo nel mondo professionale oggi: la Data Literacy. In un mondo inondato di informazioni, è fondamentale essere in grado di interpretare e comprendere correttamente i dati.

SAS Skill Builder for Students include l’accesso a Data Literacy Essentials, un corso SAS che introduce le basi dei dati e le strategie per utilizzarli e interrogarli, scoprirne il significato, prendere decisioni e comunicarli correttamente. Il corso segue il percorso di un genitore preoccupato, di un piccolo imprenditore e di un esperto di salute pubblica, che utilizzano i dati per risolvere i problemi causati dalla pandemia.

Il corso si concentra anche sulle sfide etiche legate ai dati. L’etica dei dati si riferisce a come cerchiamo, interpretiamo e presentiamo i dati in modo responsabile, compresi i giudizi che facciamo quando lavoriamo con essi. Il corso spiega come i pregiudizi influenzino i modi in cui interagiamo con i dati e li comunichiamo e fornisce indicazioni su come possiamo lavorare con i dati in modo più responsabile.