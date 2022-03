Strategie di Scommesse Sportive: Suggerimenti per Vincere

Molte persone credono che vincere alle scommesse sportive richieda semplicemente avere molta fortuna. Anche se la fortuna ovviamente gioca un ruolo importante, in realtà, i migliori scommettitori non sono le persone più fortunate del mondo.

Gli scommettitori sono persone che studiano e attuano le strategie più efficaci su siti di scommesse come Librabet: https://librabet.com/it/.

Gestisci il Tuo Bankroll in Modo Efficace

Una corretta gestione del bankroll è la pietra angolare di qualsiasi strategia di scommesse sportive, un concetto comune a molti altri giochi a pagamento come il poker. Ma cosa significa veramente gestione del bankroll?

Possiamo riassumerlo in una semplice frase: mai scommettere con soldi che non puoi permetterti di perdere. Non esiste un bankroll giusto o sbagliato perché ognuno deve essere consapevole della propria situazione finanziaria: alcuni considerano una puntata di 10 euro un investimento costoso, altri lo considerano normale.

La cosa più importante è che, una volta stabilito il budget (preferibilmente 50 o anche 100 volte la puntata unitaria), si dividono le singole scommesse.

Per esempio, puoi decidere che ogni scommessa sia pari al 2% del tuo budget: questo ti permette di aumentare o diminuire l’importo della scommessa in base all’aumento o alla diminuzione del tuo bankroll.

Specializzarsi in Uno Sport

Se vuoi davvero vincere alle scommesse sportive, devi specializzarti in uno o due sport al massimo. In questo modo, puoi facilmente tenerti aggiornato su tutte le notizie, i risultati, il livello di forma fisica e gli infortuni dei giocatori.

Questa è un’informazione importante da sapere prima di piazzare una scommessa sportiva, perché a volte un favorito può avere molti problemi contro uno sfavorito quando non può schierare i suoi migliori giocatori o quando ha difficoltà a trovare il suo gioco.

Se non ti tieni al passo e non studi le statistiche degli sport su cui scommetti, il tuo margine (cioè il margine della casa) sarà ulteriormente ridotto. Questo perché il bookmaker fa la sua parte ed è sempre aggiornato su quello che succede prima, durante e dopo la partita.

Non Fare Molto Affidamento Sulle Scommesse Multiple

Una multipla nelle scommesse si riferisce a più di una selezione nella stessa scommessa. Qui, tutte le quote vengono moltiplicate, il che significa che più eventi si aggiungono alla schedina delle scommesse – più alte saranno le quote.

Il fatto è che le scommesse multiple sono molto difficili da indovinare perché è come il poker: è tutto o niente. Basta che un solo evento non vada come avevi previsto per vanificare ogni sforzo. Non importa se gli altri 4 sono corretti: se uno manca – non si vince nulla.

Guarda Gli Eventi in Tempo Reale

Le scommesse dal vivo ti permettono di implementare tutta una serie di strategie che potresti non essere in grado di impiegare se fossi limitato alle scommesse pre-partita.

Oggi, tutti i bookmakers offrono il gioco in tempo reale e aggiornano le quote in base all’andamento della partita.

Giocare dal vivo è abbastanza vantaggioso perché ti dà l’opportunità di coprirti con gli eventi su cui hai già scommesso.

Per esempio, diciamo che state scommettendo che una squadra di calcio sfavorita vincerà a una quota di 4.50. Mancano 15 minuti e questa squadra è in vantaggio.

Mentre la partita volge al termine, le probabilità che la squadra perdente segni un gol sono significativamente più alte che all’inizio

Quindi, scommettendo sulla possibilità che la squadra sfavorita finisca per segnare un gol, puoi proteggerti, e in alcuni casi, trarne vantaggio, sia che tu vinca o perda la tua scommessa originale.

Mantenere la Pazienza

L’ultimo punto è il più importante. Perché solo coloro che dimostrano pazienza potranno aspettarsi alla fine dei profitti costanti.

Abbiamo fornito alcuni dei consigli più comuni per vincere alle scommesse sportive. Ma ci sono molte strategie, sia generali che specifiche per i singoli sport.

Ricorda che nessuna strategia mostra il suo vero valore dopo poche settimane. Devi testare le strategie per almeno un mese prima di poter fare un’affermazione fondata sulla loro efficacia.