GTT lancia Secure Connect per migliorare la sicurezza cloud delle imprese

GTT, fornitore di cloud networking globale per clienti multinazionali, ha annunciato il suo nuovo servizio Secure Connect, che estende e rafforza la protezione delle reti aziendali connesse a Internet alle quali gli utenti accedono da qualsiasi parte del mondo. Questo nuovo servizio, basato sull’architettura SASE, si integra con i servizi SD-WAN gestiti di GTT. GTT Secure Connect utilizza un’unica piattaforma cloud per fornire funzionalità di sicurezza di rete distribuite che possono essere rapidamente implementate, con servizi come CASB (Cloud Access Security Broker), SWG (Secure Web Gateway), ZTNA (Zero Trust Network Access) e FWaaS (Firewall as a Service).

GTT Secure Connect risponde all’esigenza di accedere in modo sicuro alle risorse aziendali, una necessità sempre più pressante in un ambiente caratterizzato dall’uso diffuso delle tecnologie digitali, l’adozione massiccia di applicazioni cloud e il lavoro da remoto. GTT Secure Connect utilizza un modello di servizio basato sul cloud che centralizza il controllo dei policy a livello di utente e di sede, ottenendo così una maggiore scalabilità ed estendendo il perimetro di sicurezza a qualsiasi punto di ingresso nella rete. Inoltre, l’integrazione della sicurezza con la funzionalità SD-WAN gestita da GTT migliora la performance della rete e semplifica la sua gestione.

La vasta gamma di funzionalità basate su SASE può essere adattata alle esigenze specifiche di ogni azienda, con strumenti come la protezione antivirus, firewall e malware, meccanismi più efficaci per bloccare i siti pericolosi, un monitoraggio più completo della sicurezza del cloud e la prevenzione dell’accesso non autorizzato alle risorse di rete, sempre integrati in un concetto globale che consente di lavorare da qualsiasi luogo. Con GTT Secure Connect, l’accesso alla rete è legato all’identità dell’utente, al dispositivo e all’applicazione (piuttosto che alla posizione fisica o all’indirizzo IP), permettendo una connettività sicura e trasparente tra diversi utenti, cloud pubblici, privati o Software-as-a-Service (SaaS) e il data center aziendale.

“In un mondo in cui il business digitale e l’uso di applicazioni cloud stanno diventando sempre più importanti per le imprese, con l’ulteriore sfida di supportare un modello di lavoro ibrido in un ambiente sempre più esposto alle minacce informatiche, i clienti richiedono soluzioni di sicurezza integrate nella rete che forniscano all’utente tutto ciò di cui ha bisogno e offrano un’esperienza più soddisfacente”, ha dichiarato Don MacNeil, Chief Operating Officer di GTT. “Il servizio Secure Connect di GTT è pensato per rispondere a queste esigenze dei clienti utilizzando tutte le funzionalità della nostra soluzione SD-WAN leader di settore, combinata con le più recenti tecnologie di sicurezza cloud, per offrire una soluzione più efficiente ed efficace che integra la connettività di prossima generazione e le capacità di protezione gestite da un unico ambiente.”

Secondo la società di ricerca Omdia, a livello globale, solo il 15% delle grandi imprese ha sviluppato un approccio approfondito al rischio digitale e alla sicurezza informatica. Un altro studio dell’azienda mostra che quando SD-WAN è combinata con la sicurezza, il valore aggiunto percepito dalle imprese è molto più grande della sola SD-WAN.

“Omdia crede che la protezione della rete sia un’area di cui tutte le aziende si preoccupano e in cui investiranno. La trasformazione delle reti aziendali deve affrontare la complessità di proteggere le VPN su Internet, le applicazioni cloud e il telelavoro”, ha detto Cindy Whelan, Head of Enterprise Network Services di Omdia. “Il nuovo servizio Secure Connect di GTT integra la sicurezza all’interno della rete, sostenuta da servizi professionali, per aiutare le aziende ad affrontare le loro esigenze di prestazioni e sicurezza in questi tempi di rapida evoluzione delle minacce informatiche.”

La piattaforma tecnologica su cui si basa il servizio Secure Connect di GTT è Prisma Access, di Palo Alto Networks, specialista mondiale nel settore della sicurezza informatica. GTT Secure Connect integra Prisma Access con le soluzioni di software-defined networking di GTT e la sua rete globale IP Tier 1. GTT Secure Connect è completato dai Professional Services di GTT, che forniscono la competenza tecnica e l’esperienza operativa necessarie per supportare l’intera soluzione dalla fase di progettazione iniziale all’installazione e alla gestione continua dei servizi. Ciò include il project management, il technical management e l’incident management support. Attraverso EtherVision, il portale unificato di gestione clienti di GTT, GTT Secure Connect offre ai clienti tutto il controllo e le informazioni di cui hanno bisogno per operare la loro rete e gestire il loro ambiente di sicurezza.