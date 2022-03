La Protec si affida a Infor e ally Consulting

La Protec, azienda che si occupa di progettazione e produzione di componenti ad alta tecnologia per macchine utensili, si è affidata ad ally Consulting per affrontare il suo percorso di digital transformation.

Nata nel 1995, l’azienda aveva la necessità di dotarsi di un sistema gestionale evoluto che la supportasse nel percorso di crescita, con un approccio che fosse più legato alla revisione dei processi e dell’organizzazione interna e permettesse un miglior controllo della gestione e dei costi delle commesse, con il supporto di un consulente che la aiutasse a rendere più efficiente l’operatività.

Da qui la scelta di passare da un software gestionale che non supportava più adeguatamente l’azienda nella gestione e nel controllo dei processi aziendali operativi, in particolare nella pianificazione e nella gestione della schedulazione e degli avanzamenti della produzione, alla soluzione Infor CloudSuite Industrial selezionata con il supporto di ally Consulting.

Con Infor CloudSuite Industrial un’esperienza senza pari per gli utenti La Protec

La soluzione Infor CloudSuite Industrial che verrà implementata da La Protec è stata progettata per fornire un’esperienza utente senza pari: offre funzionalità specifiche del settore manifatturiero riducendo di conseguenza al minimo le necessità di personalizzazioni o integrazioni estese. Spostando le applicazioni aziendali critiche nella Infor CloudSuite, le aziende possono sfruttare gli aggiornamenti automatici disponibili in tempo reale in modalità semplice e immediata.

Grazie al nuovo gestionale ERP, La Protec intende razionalizzare e ottimizzare tutti i processi, nonché realizzare l’informatizzazione e la digitalizzazione dell’azienda. La nuova partnership consentirà inoltre di tracciare e monitorare le commesse di produzione, pianificandole e schedulandone le attività operative.

Nel progetto, che terminerà a gennaio 2023, saranno inclusi anche la gestione dei cespiti all’italiana, la tesoreria e la fatturazione elettronica. Con una visione imprenditoriale moderna, l’azienda ha deciso di investire nell’IT puntando anche sul valore delle persone che da sempre pone al centro del suo successo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Paolo Aversa, Managing Director di ally Consulting: «Siamo orgogliosi di annoverare La Protec tra i nostri clienti, a riconferma del nostro solido posizionamento nel settore, grazie anche alla preziosa partnership con Infor. La soluzione Infor CloudSuite Industrial sfrutta la tecnologia moderna per aiutare le aziende a creare l’efficienza di cui hanno bisogno oggi per raggiungere la loro crescita future».

Come concluso da Riccardo e Tommaso Viola, proprietari di La Protec: «In Infor e ally Consulting abbiamo trovato i partner ideali in grado di progettare e realizzare un gestionale su misura perfezionando e rendendo pienamente affidabile tutta la pianificazione aziendale delle lavorazioni. Abbiamo così potuto continuare il nostro percorso virtuoso sulla strada dell’innovazione».