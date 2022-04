Errori da evitare quando giochi ai casinò online

Pur sapendo che i casinò online rappresentano una valida modalità di gioco per milioni di giocatori nel mondo, per alcuni player con meno esperienza ci sono ancora molti dubbi in merito. Ciò che attira sono le piattaforme ricche di bonus, giochi e offerte. Realtà affidabili come 888 Casinò, per esempio, consentono di poter scommettere su tante varianti, divertendosi sia da browser che da app tramite i dispositivi personali. Ma i neofiti dovrebbero avvicinarsi al gambling online conoscendo le minacce che si possono incontrare sul web. Prima tra tutte la scelta di un casinò senza licenza, seguita poi dalla minaccia di perdere un’alta quantità di denaro. Sono solo due degli errori più comuni che è sempre preferibile evitare. Ecco perché è giusto ricordare che ogni giocatore dovrebbe prepararsi a una sessione di gioco in modo responsabile. Così potrà evitare perdite importanti, ma soprattutto potrà preservarsi dal rischio di dipendenza dal gioco.

Evita di scegliere un sito poco affidabile

Come abbiamo accennato, la prima cosa che un giocatore deve valutare quando si avvicina ai siti di casinò online è la presenza di una licenza. La piattaforma che si sceglie dovrebbe essere autorizzata da organi competenti che operano in diversi Paesi. Pensiamo alla nostra ADM, oppure alla licenza di Curacao e MGA. In questo modo si ottiene la certezza che il casinò online rispetti regole e regolamenti prestabiliti, utili per rendere trasparente ogni operazione. Ma soprattutto per tutelare completamente i suoi iscritti. In questo caso, quando si verifica un eventuale problema al gioco, gli iscritti potranno rivolgersi ad autorità competenti, sentendosi supportati e compresi. Un casinò legale digitale è quindi la prima scelta consapevole da compiere, in particolare per la condivisione di dati personali e informazioni finanziarie. Evita quindi piattaforme senza licenza per tenerti alla larga da truffe o frodi.

Non affrettarti a cambiare gioco

I giochi da casinò sono tantissimi e presentati in diverse variazioni. È sconsigliato cambiare in modo frenetico i giochi, poiché serve un po’ di tempo per poterli conoscere a dovere. Quando scegli un titolo dovresti abituarti a considerare molti aspetti, tra cui la tabella dei pagamenti, il suo RTP e tutti i termini e le condizioni previste. Il consiglio è di provare le versioni demo o For Fun, in modo da prendere confidenza con il gioco in modo gratuito, senza compromettere le tue finanze. Così migliorerai le tue abilità prima di lanciarti sui giochi da casinò con soldi reali.

Non ignorare bonus e promozioni

Un buon casinò online cerca di incentivare i giocatori (sia nuovi che già iscritti) attraverso una serie di promozioni valide. Pensiamo per esempio ai bonus di benvenuto o ai bonus fedeltà. Un giocatore potrebbe scegliere l’offerta più adatta alle proprie abilità, in modo da affrontare l’avventura di gioco con un buon bottino. Valuta quindi con attenzione la scelta di un bonus benvenuto, anche nel caso dei bonus senza deposito, in modo da cominciare a scommettere con maggior quantità di denaro. Leggi però i termini e le condizioni allegati ai bonus, così da conoscere i requisiti di scommessa previsti.

Mai giocare sotto l’effetto dell’alcol

Non è mai un’ottima idea per un giocatore mettersi al computer o allo smartphone per scommettere quando ha bevuto dell’alcol. Essere un po’ allegri o addirittura ubriachi impedisce di avere la giusta lucidità che è richiesta al gioco d’azzardo. Si rischia di perdere la concentrazione e il controllo delle azioni e come si traduce tutto ciò? Rischi di aumentare il valore delle perdite che hai ottenuto. Quando si è sotto l’effetto dell’alcol si tende a sentirsi invincibili e troppo sicuri, ma le mosse effettuate potrebbero dire l’esatto contrario. Evita di accedere sui casinò online e usa sempre il buon senso.

Non insistere sulle perdite

Ogni perdita (anche se di piccola entità) può essere un’esperienza spiazzante e stressante per un giocatore. È buona abitudine cercare di fermarsi quando si iniziano collezionare diverse perdite di denaro. Non è giusto insistere per cercare di recuperare i soldi persi, e sai perché? Perché questo inseguimento alla “vincita per rimediare” non fa altro che esporti ad altre uscite e perdite di denaro. Bisogna sempre ricordare che il gioco responsabile è il concetto chiave dal quale partire se si vuole scommettere e divertirsi. Cerca di porti dei limiti e resta fedele a tali valori nel rispetto del tuo budget.

Conclusione

Abbiamo voluto raggruppare quelli che sono gli errori più comuni da evitare quando si gioca a un casinò online. Segui questi semplici consigli per riuscire così a migliorare l’intera esperienza e l’approccio al gioco d’azzardo, tenendo al sicuro le tue finanze rispetto alle perdite che potresti ottenere.