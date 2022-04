ESET punta su ‘Progress. Protected’

ESET ha annunciato il suo nuovo branding con il claim ‘Progress. Protected’. Il nuovo brand sarà supportato da una campagna completamente integrata che si svilupperà lungo tutto il 2022. Con pubblicità digitale, video, stampa e OOH (Out-of-Home), ESET celebrerà il progresso nella tecnologia attraverso la voce di nomi di spicco in diversi settori, che esprimeranno il proprio pensiero ispiratore su ciò che il progresso nella tecnologia significa per loro e su come questo stia contribuendo a cambiare in meglio il mondo in cui viviamo.

Il rebranding è stato ispirato dall’intuizione che anche se il potere delle idee dell’uomo resta la principale fonte del progresso, il suo avanzamento avviene grazie alla connettività che la tecnologia fornisce, che ha bisogno di protezione. Il progresso umano e tecnologico è ora più vulnerabile che mai agli attacchi, ed ESET è in prima linea nel proteggerli con lo sviluppo di software e servizi leader nel settore.

ESET introduce il concetto di Progress. Protected in una serie di video di brand di alto livello girati da Hubert Davies, documentarista che ha ricevuto una nomination agli Oscar, in cui nomi prestigiosi della scienza, dell’istruzione, dell’innovazione e dell’esplorazione spaziale discutono del progresso dal loro punto di vista professionale.

Le intuizioni di questi leader di pensiero saranno rappresentate attraverso potenti illustrazioni su misura create da quattro artisti di alto livello: John Tomac, Jun Cen, Marcellus Hall e Bruno Mangyoku, e mostrate in pubblicità digitale, stampa e OOH.

ESET celebrerà questi testimonial che rappresentano appieno il valore del progresso umano:

– Chris Hadfield, astronauta, ingegnere, pilota e autore di quattro bestseller internazionali – per il suo impegno nel promuovere il progresso tecnologico e l’innovazione attraverso la collaborazione e la sua prospettiva unica sul nostro mondo.

– Dr. Mimi Ito, antropologa culturale, Direttrice del Connected Learning Lab presso l’University of California, Irvine – per la sua ricerca e promozione dell’abilitazione dei giovani nella tecnologia per un futuro sicuro e progredito.

– Dr. Ayana Elizabeth Johnson, biologa marina, co-fondatrice del think tank no-profit Urban Ocean Lab, co-fondatrice dell’iniziativa sul clima The All We Can Save Project e co-creatrice del podcast How to Save a Planet – per il suo operato nella conservazione degli oceani e nella sensibilizzazione delle soluzioni climatiche per assicurare il futuro del nostro pianeta.

– Steven Johnson, autore di tredici libri incentrati sull’intersezione tra scienza, tecnologia ed esperienza personale, e conduttore del podcast American Innovations – per la sua ricerca sulla storia delle idee rivoluzionarie e il ruolo che la diversità gioca nel creare le soluzioni più innovative per il presente e il futuro.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Richard Marko, CEO di ESET: «Il mondo progredisce a grandi passi. Quando ESET è stata fondata, Internet era al suo esordio. Ora la tecnologia è parte di tutto ciò che facciamo ed è centrale per il continuo progresso della nostra società. Di solito, la tecnologia fa proprio quello che si suppone debba fare, ma per garantire la continuità del progresso nell’era digitale, abbiamo bisogno di qualcuno che si interroghi su quello che sta succedendo in background. Credo che questo sia un compito importante per la nostra azienda, poiché proteggere la tecnologia significa proteggere il progresso stesso. Se immaginiamo per un momento di perdere i contributi al progresso e al futuro che provengono dai nostri “Campioni” e da altri eroi quotidiani, diventa chiaro esattamente qual è la posta in gioco. Ecco perché in ESET attribuiamo grande importanza alla tecnologia, alla ricerca e alle iniziative di corporate responsibility che portiamo avanti con colleghi, clienti, partner e le comunità in cui operiamo. Attraverso questo nuovo posizionamento del brand, e aumentandone la consapevolezza attraverso una campagna integrata, vogliamo trasferire l’impegno e la passione di ESET per il progresso attraverso la tecnologia».