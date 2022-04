3B sceglie il GRUPPO RETELIT e le soluzioni ERP di Microsoft per supportare la crescita aziendale e di business

3B S.p.A, azienda trevigiana riferimento mondiale nel settore della produzione e distribuzione di componenti in legno per mobili, con 70 anni di storia, 900 dipendenti e 280 milioni di Euro di fatturato, ha scelto PA Expertise, l’azienda del Gruppo Retelit specializzata nell’implementazione di piattaforme Microsoft, e in particolare la soluzione Dynamics 365 F&SC, per l’implementazione del nuovo sistema informativo aziendale.

Un cambiamento per 3B che segue gli obiettivi di Digital Transformation introdotti dal nuovo assetto manageriale di cui l’azienda si è dotata dal 2019 e risponde alle esigenze organizzative dettate dalla forte crescita di 3B nell’ultimo triennio, accentuate dalla flessibilità produttiva e organizzativa richiesta al settore dall’impatto della pandemia Covid-19.

Condizioni, tutte, che hanno richiesto all’azienda, in forte evoluzione, di gestire processi di vendita, integrazioni con stakeholder esterni e magazzini con processi più automatizzati e digitali.

PA Expertise implementerà il nuovo progetto avvalendosi delle peculiarità che caratterizzano e sono il valore aggiunto della società ERP Gold Partner Microsoft: specializzazioni verticali, alta consulenza per l’individuazione delle tecnologie digitali ed expertise specifica sulle integrazioni di processo e prodotto.

“Nel Gruppo Retelit e, in particolare, in PA Expertise, 3B ha trovato i requisiti di performance, flessibilità e personalizzazione necessari a supportare la forte crescita in atto e potenziali cambiamenti futuri. Un’evoluzione che si è fortemente accelerata negli ultimi 3 anni richiedendo a 3B di rispondere a nuove esigenze organizzative e produttive con maggiore semplificazione delle procedure ed efficienza. Una crescita che, confermando il trend in atto, potrebbe portare 3B a chiudere il 2022 con 320 milioni di fatturato”. dichiara il Direttore Generale di 3B SpA.

Alle caratteristiche di elevata integrazione, user experience e semplificazione offerte da Microsoft, il Gruppo Retelit ha unito le competenze, frutto della pluriennale esperienza di PA Expertise nell’ambito dei processi e della consulenza d’impresa, alle esigenze di personalizzazione delle soluzioni, seguendo, passo dopo passo, le necessità di 3B.

“L’alto tasso di innovazione proposto da Retelit offre a un’azienda in forte evoluzione come 3B l’affidabilità e la giusta flessibilità per supportare crescite, attese e future. Crescite che potranno essere sostenute, anche dall’utilizzo della soluzione completamente in Cloud su modello “SaaS”, dando quindi la possibilità di rispondere, con un approccio molto scalabile, a esigenze contingenti, di capacità elaborativa per la gestione di problemi complessi. A questi plus tecnologici, portiamo la nostra esperienza nell’adattamento della soluzione alle peculiarità dei processi di 3B, oltre alla capacità di declinare concretamente le nuove tecnologie digitali, presenti nelle funzionalità della soluzione proposta” conclude Federico Protto, Amministratore Delegato di Retelit.