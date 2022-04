Gestione identità digitali: Experian promossa

Experian è stata riconosciuta leader nel report Digital Identity Competitor Leaderboard di Juniper Research, che fornisce una previsione quinquennale per il settore delle identità digitali ed evidenzia Experian e la sua piattaforma CrossCore come leader di mercato per capacità, funzionalità e solidità del prodotto.

Come sottolineato fin dalle prime righe di una nota ufficiale alla stampa da David Britton, vice president of global strategy for digital identity & fraud di Experian: «Siamo entusiasti che Juniper Research ci abbia posizionato come il miglior fornitore di identità digitali. Essere in grado di identificare accuratamente un individuo in una transazione digitale aiuta i nostri clienti a fornire un’esperienza migliore e a prevenire le frodi. La mission di Experian è proprio questa: rendere il mondo digitale più sicuro, nonostante le minacce globali legate alla cybersecurity».

CrossCore, piattaforma di Experian per la gestione delle identità digitali e delle frodi, è stata lanciata nel 2016 ed è attualmente utilizzata da oltre 400 clienti in tutto il mondo. Acquisizioni più recenti e nuovi partner hanno ampliato le capacità di CrossCore e ne hanno esteso la portata. Altre soluzioni di Identity & Fraud e Decisioning a marchio Experian sono integrate in CrossCore e i clienti possono collegarvi anche i loro prodotti.

Come spiegato da Armando Capone, Chief Commercial Officer di Experian: «La digitalizzazione è un trend ormai sotto gli occhi di tutti, a ogni livello, come conferma anche il nostro Osservatorio del credito secondo cui sono sempre più numerosi i consumatori che scelgono i canali digitali per le loro operazioni finanziarie e per le richieste di credito. Con l’obiettivo sempre più pressante di ridurre i rischi di frode e semplificare l’esperienza utente, le aziende hanno bisogno di soluzioni efficienti ed efficaci per verificare le identità, e la nostra piattaforma di gestione dell’identità digitale – CrossCore – risponde proprio a questa necessità».

Juniper Research ha evidenziato anche i recenti aggiornamenti di CrossCore volti a migliorare ulteriormente i processi di verifica dell’identità e ha osservato: “Uno dei vantaggi chiave della piattaforma è la flessibilità: i clienti sono in grado di specificare i servizi necessari in base alla logica del flusso di lavoro e ai criteri decisionali per ogni transazione. Esiste anche la possibilità di utilizzare flussi di lavoro self-service e meccanismi di reporting, per adattare la piattaforma alle loro strategie”.

Experian è stata segnalata anche per l’elevata competenza in termini di partnership, identificazione, clienti e implementazioni.

Il report completo di Juniper Research sulla Digital Indentity è scaricabile a questo link.

Ulteriori informazioni sulla piattaforma CrossCore sono disponibili qui.