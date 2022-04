Arriva la Distributed Cloud Pratice di Deloitte e VMware

Deloitte e VMware hanno annunciato la creazione della pratice Deloitte VMware Distributed Cloud (DVDC) per aiutare i clienti a trasformare il proprio business e i settori in cui operano attraverso l’implementazione e l’utilizzo più efficace delle architetture cloud distribuite. L’alleanza fra Deloitte e VMware, ora arricchita della practice DVDC, aiuterà i clienti a implementare in modo più efficace ed efficiente le architetture cloud distribuite, comprese quelle pubbliche, private ed edge. L’iniziativa è il risultato di una collaborazione duratura e consolidata, che ha permesso a Deloitte di ricevere il VMware Partner Achievement Award per il terzo anno consecutivo.

La practice strategica DVDC all’interno di Deloitte fornirà ai clienti capacità avanzate di ingegneria del software e servizi multi-cloud per accelerare la velocità di prodotto in ambienti cloud distribuiti. Deloitte e VMware aiuteranno i clienti a passare alla moderna ingegneria del software migliorando l’esperienza degli sviluppatori e abilitando nuovi strumenti e servizi per fornire uno sviluppo più efficiente ed efficace e la delivery di prodotti e applicazioni. Le soluzioni cloud di industry di Deloitte mettono insieme l’esperienza maturata presso i clienti, practice e metodologie consolidate, gli ecosistemi software pre-integrati, l’architettura di riferimento e gli elementi di trasformazione del business. I servizi VMware Cross-Cloud, in particolare VMware Tanzu, offriranno una moderna piattaforma di applicazioni cloud-native all’interno di un ecosistema strategico che permetterà a Deloitte di consegnare più velocemente e in sicurezza le applicazioni in produzione in settori come il retail, la pubblica amministrazione, la sanità, i servizi finanziari e l’automotive.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ranjit Bawa, principal e U.S. cloud leader, Deloitte Consulting: «La nuova pratice Deloitte VMware Distributed Cloud si concentrerà sul trasformare la tecnologia dei nostri clienti affinchè diventino veri innovation enabler. Come provider leader di servizi multi-cloud, la practice DVDC sfrutta l’innovativa infrastruttura multi-cloud di VMware, la gestione e le tecnologie di migrazione e le capacità in ambito applicazioni moderne di Tanzu, unendole alle ampie capacità di ingegneria del software e di trasformazione digitale di Deloitte nel guidare le organizzazioni nel loro percorso di innovazione. Sono estremamente orgoglioso dell’evoluzione di questa practice, che ora ci permette di fornire applicazioni moderne e, quindi, risultati di business su ambienti on-premises, edge e cloud pubblico».

Per Zia Yusuf, senior vice president of strategic ecosystem and industry solutions, VMware: «VMware e Deloitte hanno una consolidata esperienza nell’aiutare i clienti a ottenere i risultati attesi con maggiore rapidità, a realizzare un time to value più veloce su nuovi prodotti e servizi e differenziarsi nei settori più competitivi a livello globale. Come testimoniato dai molteplici VMware Partner Achievement Award ottenuti da Deloitte, è evidente l’impegno delle due aziende per i propri clienti comuni».