I VMware Cross-Cloud Services su Azure Marketplace

VMware ha annunciato la disponibilità dei VMware Cross-Cloud Services su Microsoft Azure Marketplace, lo store online che aggrega e rende disponibili le applicazioni e i servizi da utilizzare su Azure. I clienti VMware possono ora trarre beneficio dalla nota piattaforma cloud Azure e accelerare così la modernizzazione delle proprie applicazioni, migrando più velocemente i carichi di lavoro nel cloud e scalando in modo più sicuro ed efficiente i desktop virtuali per supportare la forza lavoro distribuita.

I VMware Cross-Cloud Services sono una famiglia di servizi multi-cloud che i clienti possono utilizzare per costruire, eseguire e gestire le applicazioni in Microsoft Azure. I servizi VMware Cross-Cloud sono da ora disponibili sul Marketplace Azure e includono:

Microsoft Azure VMware Solution : un servizio cloud ibrido integrato che offre una modalità coerente dal punto di vista delle operations per eseguire, gestire e modernizzare le applicazioni basate su VMware vSphere nel cloud Azure, con un accesso continuo ad altri servizi innovativi Azure.

: un servizio cloud ibrido integrato che offre una modalità coerente dal punto di vista delle operations per eseguire, gestire e modernizzare le applicazioni basate su VMware vSphere nel cloud Azure, con un accesso continuo ad altri servizi innovativi Azure. VMware Tanzu : una piattaforma applicativa modulare per costruire, eseguire e gestire applicazioni moderne su Azure e infrastrutture cloud ibride.

: una piattaforma applicativa modulare per costruire, eseguire e gestire applicazioni moderne su Azure e infrastrutture cloud ibride. Azure Spring Cloud Enterprise Tier : un servizio completamente gestito per le applicazioni Spring di Microsoft costruito in collaborazione con VMware. L’Enterprise tier è ora disponibile in anteprima pubblica.

: un servizio completamente gestito per le applicazioni Spring di Microsoft costruito in collaborazione con VMware. L’Enterprise tier è ora disponibile in anteprima pubblica. VMware Horizon Cloud Service su Microsoft Azure : un servizio gestito che fornisce desktop virtuali e applicazioni direttamente da Microsoft Azure con tutti i vantaggi di VMware Horizon.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Zia Yusuf, senior vice president, strategic ecosystem and industry solutions, VMware: «Oggi le aziende si aspettano di consumare e distribuire soluzioni che possano realizzare risultati di business immediati. La disponibilità dei nostri VMware Cross-Cloud Services su Azure Marketplace permetterà loro di migliorare il time to value e la velocità di esecuzione. Con i VMware Cross-Cloud Services, i clienti possono guidare l’innovazione digitale e allo stesso tempo mantenere il controllo di cui hanno bisogno».

A sua volta, secondo Paul Maher, General Manager (Partner), Commercial Marketplace Services, Microsoft: «Grazie al Marketplace Microsoft Azure, i clienti di tutto il mondo possono ora facilmente trovare, acquistare e distribuire le soluzioni dei partner di cui si fidano, certificate e ottimizzate per essere eseguite su Azure. Siamo felici di dare il benvenuto ai VMware Cross-Cloud Services nel crescente ecosistema Azure Marketplace».

Azure Marketplace è uno store online per l’acquisto e la vendita di soluzioni cloud certificate per essere eseguite su Azure. Azure Maketplace aiuta a connettere le aziende che cercano soluzioni innovative basate sul cloud con i partner che le hanno sviluppate e rese pronte all’uso.