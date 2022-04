WMware, visibilità completa di endpoint e rete

VMware ha annunciato di aver completato con successo la valutazione Engenuity ATT&CK di MITRE, che ha indagato la capacità delle soluzioni di sicurezza VMware di rilevare e prevenire le tecniche di attacco utilizzate da Wizard Spider, gruppo di criminali informatici che opera a scopo finanziario, e Sandworm, gruppo criminale che Stati Uniti e Regno Unito avrebbero collegato alla Russia.

I moderni cyberattacchi sono molto sofisticati, costituiti da assalti multipli e messi in atto da criminali in grado di mascherare la propria presenza sfruttando il rumore degli ambienti multi-cloud. Durante la valutazione, VMware ha prevenuto il 100% dei casi testati con nessuna modifica alla configurazione.

La combinazione della sicurezza degli endpoint e della rete di VMware offre ai clienti una difesa efficace, più facile da implementare e specificamente progettata per combattere le minacce che le aziende e i governi devono affrontare oggi.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Scott Lundgren, Chief Technology Officer della Security Business Unit di VMware: «I rigorosi test di MITRE Engenuity riflettono la tipologia di minacce che i nostri clienti osservano nel mondo reale, dove non ci sono piani B. Con un rilevamento e una prevenzione molto efficaci, i nostri risultati dimostrano la capacità di VMware di offrire visibilità completa degli endpoint e della rete, in grado di funzionare con successo non solo out of the box, ma anche senza aver mai sperimentato attacchi simili in passato».

La valutazione MITRE ATT&CK ha incluso i seguenti risultati chiave: