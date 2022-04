TOP-5 Caratteristiche di Bonus sulle Slot per i Giocatori che Giocano al Casino Online

Le slot sono la categoria di intrattenimento più popolare nei casino online. I siti web di gioco offrono diverse centinaia o addirittura migliaia di slot machine. Esse differiscono nella meccanica, nei generi e nel gameplay. Puoi trovare una vasta selezione di giochi su https://wazamba.com/it/, provarli in modalità demo, e utilizzare una varietà di premi. A proposito, qualche parola sulle promozioni.

Per incoraggiare i giocatori a scegliere i loro prodotti, gli sviluppatori di software diversificano il gameplay con caratteristiche aggiuntive e forniscono premi in-game. Così, i giocatori possono ottenere ricompense esclusive proprio durante una sessione di gioco. Ogni sviluppatore più morbido cerca di impressionare i fan e introdurre una caratteristica nuova di zecca. Tuttavia, vediamo quali sono le più comuni e le più popolari attualmente:

Simboli Wild

Questo è uno dei due elementi standard per tutte le slot. I giocatori che giocano in un casino online conoscono questo simbolo. Tuttavia, consideriamo in dettaglio. Il simbolo Wild è progettato per sostituire un elemento mancante in una combinazione quasi vincente.

Vediamo come funziona con un esempio. Hai una fila di 4 rulli. Una certa catena di simboli dovrebbe cadere sui rulli per farti ottenere un premio. Molto spesso, i giocatori d’azzardo perdono solo un componente che li separa da un grande premio. È un peccato, vero? Se questa catena contiene il simbolo Wild, allora Wild può prendere qualsiasi valore e si trasforma in un simbolo mancante. Così, una combinazione diventa vincente.

Simboli Scatter

Questo è l’altro elemento standard delle slot machine. Questo è responsabile dello sblocco di una serie di giri bonus. Grazie a questo simbolo, cadendo tre o quattro Scatter sui rulli, i giocatori hanno accesso al bonus round, in cui hanno giri gratuiti e spesso maggiori possibilità di vincita.

Moltiplicatori

Questa caratteristica è presente sulla maggior parte (ma non su tutte) delle slot online. Colpendo un moltiplicatore, il giocatore può raddoppiare o addirittura triplicare una vincita. Ci sono diversi tipi di moltiplicatori. Nella maggior parte dei casi, cadono sui rulli prima dei giri bonus e permettono ai giocatori di aumentare significativamente la somma finale dei fondi guadagnati.

La validità dei moltiplicatori è diversa e impostata secondo le regole di ogni slot. Alcuni di essi sono attivi per 5 giri, mentre altri possono essere attivati fino alla fine della sessione di gioco.

Giri Gratis

Questo tipo di ricompensa è ben noto a tutti i giocatori che giocano al casino online. I giri extra sono di solito forniti come promozioni del casinò. Tuttavia, quando si sblocca un bonus round (a causa di Scatters) i giocatori possono ottenere giri aggiuntivi. Ciò significa che il numero di giri all’interno della sessione corrente è aumentato. La dimensione della scommessa rimane la stessa.

Giro Bonus

Questa è una specie di ricompensa nel gioco. La funzione viene attivata ottenendo una certa serie di simboli sul campo di gioco. Nella maggior parte dei casi, per attivare il round, i giocatori dovrebbero ottenere diversi simboli Scatter. Si noti che questa caratteristica non è obbligatoria per tutti i giochi. Ci sono molte slot che non hanno bonus round.

Nota che le caratteristiche bonus possono agire simultaneamente. Per esempio, se hai ottenuto il moltiplicatore, non significa che nessun altro beneficio cadrà sui rulli. La fortuna è una nozione imprevedibile. I giocatori possono sbloccare una serie di giri bonus con un enorme moltiplicatore e colpire un grande jackpot.

Le funzioni bonus sono progettate per diversificare il gameplay e rendere le sessioni di gioco più eccitanti. Ogni slot ha una serie di peculiarità che forniscono ai giocatori delle opportunità extra per giocare più giri e ottenere ricompense più grandi. Generalmente, giocare al casino online è più eccitante poiché sono fornite più caratteristiche, bonus, e concorsi. Così, molti giocatori passano al gioco online.