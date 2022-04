Serverplan per un cloud hosting performante e sicuro

Oggi i siti web devono essere performanti e soddisfare le esigenze di un utente sempre più tecnologico ed abituato ad avere tutto e subito. Ecco perché se si vuole essere competitivi non è concesso sbagliare. Dal 2002 Serverplan offre un hosting di qualità a prezzi accessibili investendo molto in innovazione e puntando sul proprio capitale umano e sull’assistenza al cliente, che, a differenza di molte aziende analoghe presenti sul mercato, viene messa in primo piano. Per rispondere alle esigenze in evoluzione delle imprese Serverplan, accanto a servizi più tradizionali, offre oggi un servizio di cloud hosting che permette di ottenere rapidamente un hosting performante con risorse scalabili. Abbiamo parlato di questo approccio e di quali sono i vantaggi di un cloud server con Christian Cantinelli, CCO (Chief Customer Officer) di Serverplan, che si è poi focalizzato sulla proposta di Serverplan e sui suoi punti di forza, tra i quali spicca, come abbiamo visto, l’assistenza.

“Un sito web performante e veloce ha bisogno di una serie di risorse hardware dedicate in grado di supportare un’elevata potenza di calcolo – esordisce Cantinelli -. A differenza di un servizio shared, che prevede la condivisione delle risorse di un singolo server con più siti web contemporaneamente, un server dedicato permette di sfruttare la potenza di calcolo unicamente sul sito ospitato. Un server fisico, però, ha un limite invalicabile: basta la rottura di un componente per dare origine a un fermo servizio. Anche l’upgrade di alcuni componenti (quali RAM, disco, ecc.) comporterà un fermo servizio, mentre altri (come la CPU) non sono proprio aggiornabili.

È proprio in questo contesto che entrano in gioco i server virtualizzati, ovvero i Cloud Server”.

In cosa consistono?

“Questa tecnologia offre la stessa capacità di gestione di un server fisico, ma con una maggiore scalabilità, ad esempio è possibile effettuare un aggiornamento di risorse (CPU, RAM, hard disk) senza fermi servizio.

In caso di errore di uno dei nodi che ospitano l’infrastruttura, il sistema ridistribuisce in modo ottimale le VM sugli altri nodi, senza alcun fermo servizio e l’HA è garantito dall’hypervisor (il software che permette il funzionamento di tutta l’infrastruttura cloud), così come la scalabilità”.

Quali sono i criteri per cui scegliere un servizio di cloud hosting piuttosto che un altro?

“I criteri in base ai quali scegliere un servizio di cloud hosting sono molteplici: la tecnologia utilizzata per l’hypervisor, la qualità dei nodi fisici e di storage che vengono utilizzati, le risorse garantite, i sistemi operativi supportati, i servizi aggiuntivi disponibili nelle varie soluzioni e soprattutto l’assistenza fornita dal provider. Tutti questi fattori vanno analizzati in maniera approfondita insieme al provider per individuare la soluzione più adatta alle esigenze del cliente”.

L’offerta di Serverplan nell’ambito dei servizi cloud si articola in due proposte tra le quali il cliente può scegliere. Ci spieghi meglio…

“La proposta di Serverplan è di altissima qualità e consta di un’infrastruttura cloud basata su hardware server e storage di alto profilo. Come hypervisor, ci avvaliamo della tecnologia VMware vSphere, che garantisce il miglior standard qualitativo e di gestione attualmente disponibile sul mercato.

L’offerta si articola con due opzioni: Cloud Managed e Cloud Unmanaged. La soluzione Cloud Managed è pensata per tutti i clienti che vogliono demandare l’ostica gestione del server al nostro Intrepid Support: aggiornamenti automatici del sistema, patch critiche, monitoraggio H24 dei servizi, analisi e risoluzione di problemi sistemistici sono soltanto alcuni dei servizi che offriamo. A chi, invece, preferisce gestire autonomamente i servizi proponiamo la soluzione Cloud Unmanaged, grazie alla quale, con il comodo pannello vCloud, è possibile collegarsi al monitor della macchina virtuale, effettuare riavvii, inserire DVD e molto altro ancora direttamente da web, senza dover ricorrere a software aggiuntivi”.

Tra gli aspetti più delicati in questo tipo di proposta troviamo la sicurezza e l’affidabilità, che vanno sempre garantite… Voi come vi muovete in riferimento a questi due requisiti?

“Sicurezza e affidabilità sono valori imprescindibili per la nostra azienda e le partnership poste in essere con le multinazionali Dell per il comparto hardware e VMware per il software dell’hypervisor sono tra le migliori garanzie che un provider possa offrire. L’attenzione del reparto Pre-Sales, che propone la soluzione più confacente alle esigenze del cliente, e quella del reparto Post-Sales, che risolve la totalità dei problemi del cliente, sono le carte vincenti della nostra offerta”.

Un altro elemento imprescindibile è il supporto ai clienti: proprio qui Serverplan si differenzia dai competitor presenti sul mercato. Che cos’ha in più il vostro servizio di assistenza?

“Siamo fermamente convinti che un ISP non dovrebbe limitarsi all’intervento sistemistico, ma prestare assistenza ai clienti fino alla completa risoluzione del problema, diventando un vero e proprio punto di riferimento anche per lo sviluppo delle competenze. Grazie all’elevata proattività, alla capillarità dei controlli interni della rete, al monitoraggio H24 e alla formazione continua dei tecnici, riusciamo a scovare i problemi prima che si presentino e a risolverli tempestivamente, prevenendo problematici downtime. È questa grande attenzione al cliente e al suo business che fanno di Serverplan una realtà così apprezzata nel settore”.

Perché l’assistenza oggi è un fattore così importante da considerare quando si sceglie un provider?

“Il ricorso a un partner tecnologico di eccellenza per la propria infrastruttura web è una scelta cruciale. Per questo, un Internet provider dovrebbe offrire servizi caratterizzati da un alto livello di affidabilità e concepiti per garantire un’erogazione continua, anche e soprattutto con il sopraggiungere di problematiche. Il cliente merita di ricevere sempre il supporto di cui ha bisogno, con una risoluzione rapida ed efficiente dei problemi riscontrati ed è proprio questo che ci impegniamo a fare quotidianamente”.