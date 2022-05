Bookmaker e Piattaforme di Scambio di Scommesse Sportive

Come ogni scommettitore esperto dovrebbe sapere, esistono due tipi di piattaforme su cui è possibile piazzare le proprie scommesse online. Conoscere tutte le opzioni disponibili è importante per prendere decisioni informate, e i principianti di solito non riescono a distinguere l’una dall’altra. Oggi analizzeremo le principali differenze tra le scommesse sportive con i bookmaker e quelle con le piattaforme di bet exchange.

Due concetti diversi

Prima di passare ai dettagli, è importante capire le idee fondamentali che stanno alla base dei due tipi di piattaforme. Come forse sapete, le scommesse sportive online sono piattaforme gestite dai bookmaker. Questi controllano le quote implementando un software completo e sviluppando algoritmi avanzati. In sostanza, in queste scommesse sportive si gioca contro il bookmaker.

Le piattaforme di scambio di scommesse sportive, invece, non controllano generalmente le quote. Permettono invece agli scommettitori di competere tra loro e le quote si regolano in base alle proporzioni delle scommesse effettuate. L’operatore realizza i propri profitti prendendo una piccola quota di ogni scommessa accettata. Pertanto, con le piattaforme di scambio scommesse, si gioca contro altri scommettitori e non contro la piattaforma stessa.

Vantaggi e svantaggi

Questi due tipi di provider non sarebbero oggi così in competizione se ognuno di essi non avesse i propri vantaggi e svantaggi. In questa sezione, daremo un’occhiata più da vicino a ciò che entrambi hanno da offrire. Per comodità, esaminiamo separatamente.

I Sportsbook

I vantaggi offerti dalle scommesse sportive sono molteplici. Innanzitutto, ci sono semplicemente più sportsbook che piattaforme di scambio di scommesse sportive. Questo vi garantisce più opzioni tra cui scegliere e la possibilità di beneficiare della forte concorrenza sul mercato. In secondo luogo, le scommesse sportive esistono da più tempo e sono riuscite a costruirsi una reputazione duratura.

Un altro punto a loro favore è che gli sportsbook di solito hanno applicazioni mobili decenti. Non stiamo dicendo che le piattaforme di bet exchange abbiano tutte applicazioni scadenti, ma in generale i bookmaker tendono a ottenere risultati migliori nel segmento mobile. Anche la copertura delle scommesse sportive è migliore, in quanto non si preoccupano del numero di scommesse effettuate per ogni evento. Con i bookmaker, potrete scommettere su un maggior numero di tornei e competizioni, compresi alcuni campionati locali.

Lo svantaggio principale di sportsbook è legato alla loro idea chiave. Sono progettati per consentire all’operatore di scommettere di avere un margine della casa, quindi le quote saranno sempre sovraprezzate. Inoltre, alcuni bookmaker possono limitare il vostro conto nel caso in cui stiate vincendo troppo, anche se non avete mai violato alcuna regola.

Piattaforme di Scambio Scommesse

Il vantaggio principale delle piattaforme di scambio di scommesse sportive è che non siete in competizione con il provider. Le quote sono determinate dagli scommettitori, quindi non saranno sempre sovraprezzate. Anche se la copertura di queste piattaforme è meno completa di quella delle scommesse sportive, sono comunque disponibili tutti gli eventi principali, il che si adatta perfettamente agli scommettitori occasionali.

Inoltre, non dovrete preoccuparvi che il vostro conto venga bannato o limitato se siete in una serie di vincite. Poiché l’operatore guadagna una quota da ogni scommessa, è contro il suo interesse rallentare i suoi scommettitori di maggior successo.

Anche gli aspetti negativi di queste piattaforme sono abbastanza ovvi. Innanzitutto, ogni volta che si vince è necessario condividere una parte della propria scommessa, il che potrebbe risultare spiacevole. In secondo luogo, il fatto che le quote siano determinate dagli scommettitori fa sì che di solito non siano legate ad alcun parametro oggettivo. Scommettere sugli sfavoriti è davvero gratificante, ma scommettere su squadre che probabilmente vinceranno non vi garantirà grandi profitti.